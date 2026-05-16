Буданов заявил о ключевой роли науки в укреплении безопасности и будущего

Буданов заявил о ключевой роли науки в укреплении безопасности и будущего

Дата публикации 16 мая 2026 14:24
Кирилл Буданов. Фото: Офис президента

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что наука и технологии стали одним из главных факторов устойчивости Украины во время войны. По его словам, современные знания, аналитика и инновации сегодня непосредственно влияют на безопасность государства и его способность отвечать на вызовы.

Об этом руководитель ОП заявил в своем поздравлении ко Дню науки, передает Новини.LIVE.

Поздравление Кирилла Буданова

Буданов подчеркнул, что полномасштабная война четко продемонстрировала важность научного потенциала для развития страны и обороноспособности. По его словам, именно технологическое преимущество и интеллектуальный ресурс формируют основу современной государственности.

"Наука в современном мире — это реальная сила государства, его безопасность и способность отвечать на вызовы времени. Война четко показала: знания, аналитика и технологическое преимущество имеют непосредственное влияние на события. По сути, это и есть наш фундамент в архитектуре государства", — подчеркнул руководитель ОП.

Он добавил, что Украина должна развиваться как современное и научно мощное государство, способное конкурировать на глобальном уровне.

"Наш путь — это развитие современной и научно мощной нации и государства, способного наравне конкурировать в глобальном мире", — заявил он.

Руководитель Офиса президента также поблагодарил украинских ученых и разработчиков за их работу в условиях войны.

"Наши ученые и разработчики продолжают создавать решения, которые помогают Украине выстоять и усиливают наши возможности. Даже в самых сложных условиях. Спасибо за вашу работу, выдержку и профессионализм", — подытожил Буданов.

Как сообщали Новини.LIVE, Буданов заявил, что мобилизация в Украине должна продолжаться и в дальнейшем. В то же время он подчеркнул, что власть будет бороться со злоупотреблениями со стороны работников территориальных центров комплектования и призывных комиссий.

Также Буданов также сообщил, что Совет Европы поддержал создание спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины. По его словам, это решение стало важным шагом к привлечению к ответственности всех причастных к развязыванию войны.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
