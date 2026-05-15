Буданов о спецтрибунале для РФ: военных преступников нужно наказывать

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Совет Европы поддержал создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. По его словам, это решение стало важным шагом к юридическому преследованию всех причастных к развязыванию войны. Следовательно, международное сообщество все активнее формирует механизмы ответственности за российские преступления.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова в пятницу, 15 мая.

Буданов о наказании для РФ за военные преступления против Украины

Кирилл Буданов подчеркнул, что мир все четче осознает необходимость наказания российских военных преступников. Он напомнил, что решение Совета Европы о создании руководящего комитета спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины было принято на фоне очередной российской атаки, которая привела к гибели мирных жителей в Украине.

Глава ОПУ отметил, что сегодня в Киеве проходит День траура в память о жертвах очередного удара РФ. Вчера, 14 мая, российские ракеты убили 24 человека, среди них — трое детей.

Комментируя создание трибунала, Буданов отметил:

"Мир видит, что российских военных преступников нужно останавливать и привлекать к ответственности. Сегодня в Кишиневе Комитет министров Совета Европы утвердил соглашение о создании руководящего комитета спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины. Документ поддержали 36 государств и ЕС. Таким образом мы заполняем ту юридическую пустоту, которая ранее позволяла агрессору надеяться на безнаказанность".

Он добавил, что создание трибунала является приближением к справедливости и логике международного правосудия. Буданов подчеркнул, что все, кто принимал решение о войне против Украины, должны предстать перед судом, а борьба за справедливость продолжается.

Скриншот сообщения Буданова/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 15 мая в Кишиневе 36 государств и ЕС подписали соглашение о создании руководящего комитета специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Механизм должен стать инструментом привлечения к ответственности за развязывание войны против Украины. В ОП отметили, что еще недавно реализация такого решения считалась маловероятной из-за сложности процесса.

Новини.LIVE также сообщали, что глава МИД Андрей Сибига 15 мая посетил Молдову, где в Кишиневе продолжается работа над запуском специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По его словам, к процессу привлечены 37 государств и формируется международная система привлечения России к ответственности. Он подчеркнул, что справедливость является ключевым условием длительного мира и не может быть предметом компромиссов.