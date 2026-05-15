Буданов о спецтрибунале для РФ: военных преступников нужно наказывать
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Совет Европы поддержал создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. По его словам, это решение стало важным шагом к юридическому преследованию всех причастных к развязыванию войны. Следовательно, международное сообщество все активнее формирует механизмы ответственности за российские преступления.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова в пятницу, 15 мая.
Буданов о наказании для РФ за военные преступления против Украины
Кирилл Буданов подчеркнул, что мир все четче осознает необходимость наказания российских военных преступников. Он напомнил, что решение Совета Европы о создании руководящего комитета спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины было принято на фоне очередной российской атаки, которая привела к гибели мирных жителей в Украине.
Глава ОПУ отметил, что сегодня в Киеве проходит День траура в память о жертвах очередного удара РФ. Вчера, 14 мая, российские ракеты убили 24 человека, среди них — трое детей.
Комментируя создание трибунала, Буданов отметил:
"Мир видит, что российских военных преступников нужно останавливать и привлекать к ответственности. Сегодня в Кишиневе Комитет министров Совета Европы утвердил соглашение о создании руководящего комитета спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины. Документ поддержали 36 государств и ЕС. Таким образом мы заполняем ту юридическую пустоту, которая ранее позволяла агрессору надеяться на безнаказанность".
Он добавил, что создание трибунала является приближением к справедливости и логике международного правосудия. Буданов подчеркнул, что все, кто принимал решение о войне против Украины, должны предстать перед судом, а борьба за справедливость продолжается.
Новини.LIVE информировали, что 15 мая в Кишиневе 36 государств и ЕС подписали соглашение о создании руководящего комитета специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Механизм должен стать инструментом привлечения к ответственности за развязывание войны против Украины. В ОП отметили, что еще недавно реализация такого решения считалась маловероятной из-за сложности процесса.
Новини.LIVE также сообщали, что глава МИД Андрей Сибига 15 мая посетил Молдову, где в Кишиневе продолжается работа над запуском специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По его словам, к процессу привлечены 37 государств и формируется международная система привлечения России к ответственности. Он подчеркнул, что справедливость является ключевым условием длительного мира и не может быть предметом компромиссов.