Буданов про спецтрибунал для РФ: воєнних злочинців потрібно карати

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що Рада Європи підтримала створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. За його словами, це рішення стало важливим кроком до юридичного переслідування всіх причетних до розв’язання війни. Відтак, міжнародна спільнота дедалі активніше формує механізми відповідальності за російські злочини.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова у п'ятницю, 15 травня.

Буданов про покарання для РФ за воєнні злочини проти України

Кирило Буданов підкреслив, що світ дедалі чіткіше усвідомлює необхідність покарання російських воєнних злочинців. Він нагадав, що рішення Ради Європи про створення керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України було ухвалене на тлі чергової російської атаки, яка призвела до загибелі мирних жителів в Україні.

Очільник ОПУ зазначив, що сьогодні в Києві триває День жалоби в пам’ять про жертв чергового удару РФ. Вчора, 14 травня, російські ракети вбили 24 людини, серед них — троє дітей.

Коментуючи створення трибуналу, Буданов зазначив:

"Світ бачить, що російських воєнних злочинців потрібно зупиняти і притягати до відповідальності. Сьогодні в Кишиневі Комітет міністрів Ради Європи затвердив угоду про створення керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Документ підтримали 36 держав і ЄС. Таким чином ми заповнюємо ту юридичну порожнечу, яка раніше дозволяла агресору сподіватися на безкарність".

Він додав, що створення трибуналу є наближенням до справедливості та логіки міжнародного правосуддя. Буданов наголосив, що всі, хто ухвалював рішення про війну проти України, мають постати перед судом, а боротьба за справедливість триває.

Скриншот повідомлення Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 15 травня у Кишиневі 36 держав та ЄС підписали угоду про створення керівного комітету спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Механізм має стати інструментом притягнення до відповідальності за розв’язання війни проти України. В ОП зазначили, що ще нещодавно реалізація такого рішення вважалася малоймовірною через складність процесу.

Новини.LIVE також повідомляли, що глава МЗС Андрій Сибіга 15 травня відвідав Молдову, де у Кишиневі триває робота над запуском спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За його словами, до процесу залучені 37 держав і формується міжнародна система притягнення Росії до відповідальності. Він наголосив, що справедливість є ключовою умовою тривалого миру і не може бути предметом компромісів.