Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Робота над запуском Спецтрибуналу: візит Сибіги до Молдови

Робота над запуском Спецтрибуналу: візит Сибіги до Молдови

Ua ru
Дата публікації: 15 травня 2026 11:41
Робота над запуском Спецтрибуналу: візит Сибіги до Молдови
Візит Сибіги до Молдови. Фото: t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга здійснив візит до Молдови у пʼятницю, 15 травня. За його словами, у Кишиневі партнери України продовжують роботу над запуском Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, передає Новини.LIVE.

Робота над запуском Спецтрибуналу

"Починаємо історичний день у Кишиневі. Уже зовсім скоро Спеціальний трибунал стане юридичною реальністю — за участі 37 держав", — наголосив Сибіга.

Андрій Сибіга в Молдові 15 травня
Зустріч у Молдові. Фото: t.me/Ukraine_MFA

За його словами, створюється інфраструктура відповідальності, що спирається на три основні елементи

  • Спеціальний трибунал;
  • Реєстр збитків;
  • Компенсаційну Комісію. 

Міністр наголосив, що відповідальність ніколи не стане предметом компромісів. За словами міністра, справедливість — це невідʼємний елемент тривалого миру.

Читайте також:
Андрій Сибіга у Кишиневі 15 травня
Сибіга з партнерами у Молдові. Фото: t.me/Ukraine_MFA

"Ми творимо історію. Подібно до Нюрнберзького трибуналу 80 років тому, цей Спеціальний трибунал у Гаазі відновить справедливість на руїнах війни", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Андрію Сибігу, Ірландія приєднається до Розширеної часткової угоди, що забезпечує функціонування Спецтрибуналу. Він закликав усі держави приєднатися до ініціативи.

А Європарламент схвалив резолюцію на підтримку якнайшвидшого створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Також депутати підтримали участь ЄС у механізмі виплати репарацій громадянам України.

Молдова Андрій Сибіга трибунал над росією
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації