Робота над запуском Спецтрибуналу: візит Сибіги до Молдови
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга здійснив візит до Молдови у пʼятницю, 15 травня. За його словами, у Кишиневі партнери України продовжують роботу над запуском Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
"Починаємо історичний день у Кишиневі. Уже зовсім скоро Спеціальний трибунал стане юридичною реальністю — за участі 37 держав", — наголосив Сибіга.
За його словами, створюється інфраструктура відповідальності, що спирається на три основні елементи:
- Спеціальний трибунал;
- Реєстр збитків;
- Компенсаційну Комісію.
Міністр наголосив, що відповідальність ніколи не стане предметом компромісів. За словами міністра, справедливість — це невідʼємний елемент тривалого миру.
"Ми творимо історію. Подібно до Нюрнберзького трибуналу 80 років тому, цей Спеціальний трибунал у Гаазі відновить справедливість на руїнах війни", — додав він.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Андрію Сибігу, Ірландія приєднається до Розширеної часткової угоди, що забезпечує функціонування Спецтрибуналу. Він закликав усі держави приєднатися до ініціативи.
А Європарламент схвалив резолюцію на підтримку якнайшвидшого створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Також депутати підтримали участь ЄС у механізмі виплати репарацій громадянам України.