Робота над запуском Спецтрибуналу: візит Сибіги до Молдови

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга здійснив візит до Молдови у пʼятницю, 15 травня. За його словами, у Кишиневі партнери України продовжують роботу над запуском Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Робота над запуском Спецтрибуналу

"Починаємо історичний день у Кишиневі. Уже зовсім скоро Спеціальний трибунал стане юридичною реальністю — за участі 37 держав", — наголосив Сибіга.

За його словами, створюється інфраструктура відповідальності, що спирається на три основні елементи:

Спеціальний трибунал;

Реєстр збитків;

Компенсаційну Комісію.

Міністр наголосив, що відповідальність ніколи не стане предметом компромісів. За словами міністра, справедливість — це невідʼємний елемент тривалого миру.

"Ми творимо історію. Подібно до Нюрнберзького трибуналу 80 років тому, цей Спеціальний трибунал у Гаазі відновить справедливість на руїнах війни", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Андрію Сибігу, Ірландія приєднається до Розширеної часткової угоди, що забезпечує функціонування Спецтрибуналу. Він закликав усі держави приєднатися до ініціативи.

А Європарламент схвалив резолюцію на підтримку якнайшвидшого створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Також депутати підтримали участь ЄС у механізмі виплати репарацій громадянам України.