Сибіга: Ірландія приєднається до угоди для роботи Спецтрибуналу

Дата публікації: 7 травня 2026 20:14
Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Ірландії за повідомлення про її готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди, що забезпечує функціонування Спецтрибуналу. Крім того, він закликав усі держави приєднатися до цієї історичної ініціативи.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X у четвер, 7 травня, передає Новини.LIVE.

Угода, що забезпечує функціонування Спецтрибуналу

Сибіга наголосив, що це логічний крок, зважаючи на послідовну та принципову підтримку Ірландією усіх зусиль, які спрямовані на залучення до відповідальності

За словами міністра, Спецтрибунал увійде в історію, оскільки притягне до відповідальності найвище політичне та військове керівництво агресора та його спільників.

"Я закликаю всі держави — як у Європі, так і за її межами — приєднатися до цієї історичної ініціативи. Справедливість щодо злочину нападу на Україну є необхідною умовою для тривалого миру в Європі", — додав Сибіга.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку якнайшвидшого створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Крім того, депутати схвалили участь ЄС у механізмі виплати репарацій громадянам України.

Раніше Сибіга наголошував, що Україна сподівається, що вже у травні вдасться юридично закріпити угоду про створення Спецтрибуналу. За його словами, вже є необхідна кількість країн-учасниць.

