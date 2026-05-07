Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига: Ирландия присоединится к соглашению для работы Спецтрибунала

Сибига: Ирландия присоединится к соглашению для работы Спецтрибунала

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 20:14
Сибига: Ирландия присоединится к соглашению для работы Спецтрибунала
Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Ирландию за сообщение о ее готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению, обеспечивающему функционирование Спецтрибунала. Кроме того, он призвал все государства присоединиться к этой исторической инициативе.

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X в четверг, 7 мая, передает Новини.LIVE.

Соглашение, обеспечивающее функционирование Спецтрибунала

Сибига отметил, что это логичный шаг, учитывая последовательную и принципиальную поддержку Ирландией всех усилий, направленных на привлечение к ответственности.

По словам министра, Спецтрибунал войдет в историю, поскольку привлечет к ответственности высшее политическое и военное руководство агрессора и его сообщников.

"Я призываю все государства — как в Европе, так и за ее пределами — присоединиться к этой исторической инициативе. Справедливость в отношении преступления нападения на Украину является необходимым условием для длительного мира в Европе", — добавил Сибига.

Читайте также:
null
Пост Сибиги. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Европарламент принял резолюцию в поддержку скорейшего создания Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Кроме того, депутаты одобрили участие ЕС в механизме выплаты репараций гражданам Украины.

Ранее Сибига отмечал, что Украина надеется, что уже в мае удастся юридически закрепить соглашение о создании Спецтрибунала. По его словам, уже есть необходимое количество стран-участниц.

Андрей Сибига Ирландия трибунал над россией
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации