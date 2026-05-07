Сибига: Ирландия присоединится к соглашению для работы Спецтрибунала

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Ирландию за сообщение о ее готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению, обеспечивающему функционирование Спецтрибунала. Кроме того, он призвал все государства присоединиться к этой исторической инициативе.

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X в четверг, 7 мая.

Сибига отметил, что это логичный шаг, учитывая последовательную и принципиальную поддержку Ирландией всех усилий, направленных на привлечение к ответственности.

По словам министра, Спецтрибунал войдет в историю, поскольку привлечет к ответственности высшее политическое и военное руководство агрессора и его сообщников.

"Я призываю все государства — как в Европе, так и за ее пределами — присоединиться к этой исторической инициативе. Справедливость в отношении преступления нападения на Украину является необходимым условием для длительного мира в Европе", — добавил Сибига.

Как писали Новини.LIVE, Европарламент принял резолюцию в поддержку скорейшего создания Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Кроме того, депутаты одобрили участие ЕС в механизме выплаты репараций гражданам Украины.

Ранее Сибига отмечал, что Украина надеется, что уже в мае удастся юридически закрепить соглашение о создании Спецтрибунала. По его словам, уже есть необходимое количество стран-участниц.