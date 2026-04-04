Спецтрибунал для РФ могут создать уже в мае

Дата публикации 4 апреля 2026 08:49
Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Украина надеется, что в мае сможет юридически закрепить соглашение о создании Специального трибунала для России. Необходимое количество стран-участниц уже есть. Юридическое закрепление может состояться на заседании Комитета министров Совета Европы в Кишиневе.

Об этом со ссылкой на заявление, которое сделал министров иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона 3 апреля, передает Новини.LIVE.

Спецтрибунал для РФ не за горами

Во вторник, 31 марта, в Киеве состоялось заседание министров иностранных дел ЕС. После этого мероприятия о намерении приобщиться к соглашению сообщили 13 государств ЕС в еще одна страна, которая не является членом Евросоюза.

Предварительное подтверждение на участие в соглашении дали 16 стран — это необходимый юридический минимум участников.

"Следующий важный этап в создании Спецтрибунала — заседание министров иностранных дел Совета Европы в Кишиневе в мае. Важно, чтобы мы вышли именно с таким количеством государств, чтобы юридически-формально создать трибунал", — отметил глава МИД.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на министра иностранных дел сообщал, что 3 апреля РФ атаковала Украину. Выпустили сотни дронов и ракет. Андрей Сибига заявил, что таким образом россияне ответили на предложение Украины о перемирии на Пасху.

Также Новини.LIVE писал, что 31 марта в Буче состоялось выездное заседание министров иностранных дел ЕС с участием Украины. Мероприятие состоялось по случаю четвертой годовщины освобождения города от российских оккупантов. Андрей Сибига сообщил, что Украину фактически уже интегрировали в работу ЕС.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
