Спецтрибунал для РФ могут создать уже в мае

Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Украина надеется, что в мае сможет юридически закрепить соглашение о создании Специального трибунала для России. Необходимое количество стран-участниц уже есть. Юридическое закрепление может состояться на заседании Комитета министров Совета Европы в Кишиневе.

Об этом со ссылкой на заявление, которое сделал министров иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона 3 апреля, передает Новини.LIVE.

Спецтрибунал для РФ не за горами

Во вторник, 31 марта, в Киеве состоялось заседание министров иностранных дел ЕС. После этого мероприятия о намерении приобщиться к соглашению сообщили 13 государств ЕС в еще одна страна, которая не является членом Евросоюза.

Предварительное подтверждение на участие в соглашении дали 16 стран — это необходимый юридический минимум участников.

"Следующий важный этап в создании Спецтрибунала — заседание министров иностранных дел Совета Европы в Кишиневе в мае. Важно, чтобы мы вышли именно с таким количеством государств, чтобы юридически-формально создать трибунал", — отметил глава МИД.

