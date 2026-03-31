Сибига отметил, что война в Украине определяет безопасность всей Европы

Андрей Сибига и Кая Каллас в Буче. Фото: Reuters

В Буче состоялось специальное выездное заседание министров иностранных дел ЕС с участием Украины во вторник, 31 марта. В четвертую годовщину освобождения города от российской оккупации глава МИД Андрей Сибига заявил, что нынешняя война имеет значение не только для Украины, но и для всей Европы.

Об этом глава МИД сказал во время общения с прессой во вторник, 31 марта.

Сибига высказался о важности поддержки Украины

По словам министра, сегодняшняя линия фронта является одновременно границей, где отстаиваются международное право и общие европейские ценности. Сибига также подчеркнул, что визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас является важным сигналом поддержки Украины.

"Сегодняшняя поездка Каи Каласс в Украину — конкретное проявление и поддержка солидарности. На фоне событий на Ближнем Востоке, важно, чтобы Украина была в повестке дня и региональной, и глобальной", — заявил Сибига.

Министр анонсировал несколько важных мероприятий с европейскими партнерами в рамках их визита. Во время встреч стороны планируют обсудить ситуацию на фронте, вопросы энергетики и дальнейшую евроинтеграцию Украины. Сибига добавил, что Украина уже фактически интегрирована в работу ЕС, в частности участвует в заседаниях Совета министров иностранных дел и других форматах сотрудничества.

Как сообщали Новини.LIVE, 31 марта в Киев прибыла большая европейская делегация во главе с высокой представительницей ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каей Каллас. Сибига подчеркнул, что присутствие ведущих европейских дипломатов в годовщину освобождения Киевщины является символом солидарности и неизбежного наказания агрессора.

Во время визита Кая Каллас и другие европейские чиновники посетили Бучу, где они почтили память всех гражданских, погибших во время российской оккупации 2022 года.