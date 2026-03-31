Сибіга наголосив, що війна в Україні визначає безпеку всієї Європи

Андрій Сибіга та Кая Каллас у Бучі. Фото: Reuters

У Бучі відбулося спеціальне виїзне засідання міністрів закордонних справ ЄС за участі України у вівторок, 31 березня. У четверту річницю звільнення міста від російської окупації очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що нинішня війна має значення не лише для України, а й для всієї Європи.

Про це очільник МЗС сказав під час спілкування з пресою у вівторок, 31 березня.

Сибіга висловився про важливість підтримки України

За словами міністра, сьогоднішня лінія фронту є водночас межею, де відстоюються міжнародне право та спільні європейські цінності. Сибіга також підкреслив, що візит верховної представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас є важливим сигналом підтримки України.

"Сьогоднішня поїздка Каї Каласс до України — конкретний вияв та підтримка солідарності. На тлі подій на Близькому Сході, важливо, щоб Україна була у порядку денному і регіональному, і глобальному", — заявив Сибіга.

Міністр анонсував декілька важливих заходів із європейськими партнерами в рамках їхнього візиту. Під час зустрічей сторони планують обговорити ситуацію на фронті, питання енергетики та подальшу євроінтеграцію України. Сибіга додав, що Україна вже фактично інтегрована в роботу ЄС, зокрема бере участь у засіданнях Ради міністрів закордонних справ та інших форматах співпраці.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, 31 березня до Києва прибула велика європейська делегація на чолі з високою представницею ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас. Сибіга підкреслив, що присутність провідних європейських дипломатів у річницю звільнення Київщини є символом солідарності та неминучого покарання агресора.

Під час візиту Кая Каллас та інші європейські урядовці відвідали Бучу, де вони вшанували пам'ять усіх цивільних, які загинули під час російської окупації 2022 року.