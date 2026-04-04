Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Спецтрибунал для РФ можуть створити вже у травні

Спецтрибунал для РФ можуть створити вже у травні

Ua ru
Дата публікації: 4 квітня 2026 08:49
Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Україна сподівається, що вже у травмі зможе юридично закріпити угоду про створення Спеціального трибуналу для Росії. Необхідна кількість країн-учасниць уже є. Юридичне закріплення може відбутися на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Кишеневі.

Про це з посиланням на заяву, яку зробив міністрів закордонних справ України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону 3 квітня, передає Новини.LIVE.

Спецтрибунал для РФ не за горами

У вівторок, 31 березня, у Києві відбулося засідання міністрів закордонних справ ЄС. Після цього заходу про намір долучитися до угоду повідомили 13 держав ЄС в ще одна країна, яка не є членом Євросоюзу.

Попереднє підтвердження на участь в угоді надали 16 країн — це необхідний юридичний мінімум учасників.

"Наступний важливий етап у створення Спецтрибуналу — засідання міністрів закордонних справ Ради Європи в Кишеневі у травні. Важливо, щоб ми вийшли саме з такою кількістю держав, аби юридично-формально створити трибунал", — зазначив очільник МЗС.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на міністра закордонних справ повідомляв, що 3 квітня РФ атакувала Україну. Випустили сотні дронів і ракет. Андрій Сибіга заявив, що в такий спосіб росіяни відповіли на пропозицію України щодо перемир'я на Великдень. 

Також Новини.LIVE писав, що 31 березня в Бучі відбулося виїзне засідання міністрів закордонних справ ЄС за участі України. Захід відбувся з нагоди четвертої річниці звільнення міста від російських окупантів. Андрій Сибіга повідомив, що Україну фактично вже інтегрували в роботу ЄС.

МЗС Андрій Сибіга трибунал над росією
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації