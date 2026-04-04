Спецтрибунал для РФ можуть створити вже у травні

Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Україна сподівається, що вже у травмі зможе юридично закріпити угоду про створення Спеціального трибуналу для Росії. Необхідна кількість країн-учасниць уже є. Юридичне закріплення може відбутися на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Кишеневі.

Про це з посиланням на заяву, яку зробив міністрів закордонних справ України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону 3 квітня, передає Новини.LIVE.

Спецтрибунал для РФ не за горами

У вівторок, 31 березня, у Києві відбулося засідання міністрів закордонних справ ЄС. Після цього заходу про намір долучитися до угоду повідомили 13 держав ЄС в ще одна країна, яка не є членом Євросоюзу.

Попереднє підтвердження на участь в угоді надали 16 країн — це необхідний юридичний мінімум учасників.

"Наступний важливий етап у створення Спецтрибуналу — засідання міністрів закордонних справ Ради Європи в Кишеневі у травні. Важливо, щоб ми вийшли саме з такою кількістю держав, аби юридично-формально створити трибунал", — зазначив очільник МЗС.

