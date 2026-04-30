Европарламент поддержал запуск Спецтрибунала над РФ и репарации для Украины

Европарламент поддержал запуск Спецтрибунала над РФ и репарации для Украины

Дата публикации 30 апреля 2026 17:38
Европарламент поддержал запуск Спецтрибунала над РФ и репарации для Украины
Европейский парламент. Фото: news.hec.su

Европейский парламент принял резолюцию, которой поддержал скорейший запуск Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Также проголосовали за присоединение ЕС к механизму выплаты репараций украинцам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на резолюцию Европарламента по обеспечению ответственности и правосудия в ответ на продолжение российских атак против гражданского населения Украины.

Поддержка трибунала для РФ

Резолюцию поддержали 446 депутатов, 63 выступили против, еще 52 воздержались. Евродепутаты призвали все государства-члены ЕС присоединиться к созданию специального судебного органа, который будет рассматривать преступление агрессии РФ против Украины, а также способствовать расширению международной поддержки этой инициативы.

Парламент также приветствовал готовность Нидерландов принять начальный этап работы трибунала и призвал определить место для его полноценного функционирования.

В документе отмечается, что война России является грубым нарушением международного права и Устава ООН, а ответственность должна быть возложена не только на военное руководство, но и на политических и судебных деятелей, которые способствовали агрессии.

Отдельно депутаты подтвердили поддержку расследований Международный уголовный суд и напомнили странам ЕС об обязанности арестовывать лиц, в отношении которых выданы ордера.

В то же время в резолюции выражена обеспокоенность санкциями США против МУС, которые, по мнению евродепутатов, подрывают международную систему правосудия.

Механизм репараций для Украины

В тот же день Европарламент отдельно поддержал присоединение ЕС к Международной комиссии по рассмотрению исков (претензий), что станет ключевым элементом механизма компенсаций ущерба, нанесенного войной.

За соответствующее решение проголосовали 465 депутатов из 569 присутствующих, против — 57, воздержались — 47.

Речь идет о создании международного инструмента, который позволит Украине и ее гражданам получать репарации от Российской Федерации за нанесенные потери.

Окончательным шагом для присоединения ЕС к этому механизму должно стать решение Совета ЕС, которое ожидается в начале мая.

В резолюции также отмечается, что в апреле 2026 года Россия осуществила масштабные атаки по Украине: погибли по меньшей мере 75 гражданских, более 400 человек получили ранения.

Европарламент вновь призвал Россию немедленно прекратить удары по гражданской инфраструктуре, вывести войска с территории Украины и освободить всех незаконно удерживаемых лиц.

Как писали Новини.LIVE, ранее генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил о более 110 тысяч заявлений о преступлениях России. Их подали в международный Реестр убытков. По его словам, собранные доказательства проходят проверку в Реестре, а ключевая цель этой работы — сформировать "юридическую память войны".

В то же время Андрей Сибига сообщал, что спецтрибунал для РФ могут создать уже в мае. Необходимое количество стран-участниц уже есть.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
