Європарламент підтримав запуск Спецтрибуналу над РФ і репарації для України

Європейський парламент ухвалив резолюцію, якою підтримав якнайшвидший запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Також проголосували за приєднання ЄС до механізму виплати репарацій українцям.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на резолюцію Європарламенту щодо забезпечення відповідальності та правосуддя у відповідь на продовження російських атак проти цивільного населення України.

Підтримка трибуналу для РФ

Резолюцію підтримали 446 депутатів, 63 виступили проти, ще 52 утрималися. Євродепутати закликали всі держави-члени ЄС долучитися до створення спеціального судового органу, який розглядатиме злочин агресії РФ проти України, а також сприяти розширенню міжнародної підтримки цієї ініціативи.

Парламент також привітав готовність Нідерландів прийняти початковий етап роботи трибуналу та закликав визначити місце для його повноцінного функціонування.

У документі наголошується, що війна Росії є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН, а відповідальність має бути покладена не лише на військове керівництво, а й на політичних і судових діячів, які сприяли агресії.

Читайте також:

Окремо депутати підтвердили підтримку розслідувань Міжнародний кримінальний суд та нагадали країнам ЄС про обов'язок арештовувати осіб, щодо яких видано ордери.

Водночас у резолюції висловлено занепокоєння санкціями США проти МКС, які, на думку євродепутатів, підривають міжнародну систему правосуддя.

Механізм репарацій для України

Того ж дня Європарламент окремо підтримав приєднання ЄС до Міжнародної комісії з розгляду позовів (претензій), що стане ключовим елементом механізму компенсацій збитків, завданих війною.

За відповідне рішення проголосували 465 депутатів із 569 присутніх, проти — 57, утрималися — 47.

Йдеться про створення міжнародного інструменту, який дозволить Україні та її громадянам отримувати репарації від Російської Федерації за завдані втрати.

Остаточним кроком для приєднання ЄС до цього механізму має стати рішення Ради ЄС, яке очікується на початку травня.

У резолюції також зазначається, що у квітні 2026 року Росія здійснила масштабні атаки по Україні: загинули щонайменше 75 цивільних, понад 400 людей дістали поранення.

Європарламент знову закликав Росію негайно припинити удари по цивільній інфраструктурі, вивести війська з території України та звільнити всіх незаконно утримуваних осіб.

Як писали Новини.LIVE, раніше генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив про понад 110 тисяч заяв щодо злочинів Росії. Їх подали до міжнародного Реєстру збитків. За його словами, зібрані докази проходять перевірку в Реєстрі, а ключова мета цієї роботи — сформувати "юридичну пам’ять війни".

Водночас Андрій Сибіга повідомляв, що спецтрибунал для РФ можуть створити вже у травні. Необхідна кількість країн-учасниць уже є.