Работа над запуском Спецтрибунала: визит Сибиги в Молдову

Работа над запуском Спецтрибунала: визит Сибиги в Молдову

Дата публикации 15 мая 2026 11:41
Визит Сибиги в Молдову. Фото: t.me/Ukraine_MFA

Министр иностранных дел Андрей Сибига совершил визит в Молдову в пятницу, 15 мая. По его словам, в Кишиневе партнеры Украины продолжают работу над запуском Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, передает Новини.LIVE.

Работа над запуском Спецтрибунала

"Начинаем исторический день в Кишиневе. Уже совсем скоро Специальный трибунал станет юридической реальностью — с участием 37 государств", — подчеркнул Сибига.

Андрій Сибіга в Молдові 15 травня
Встреча в Молдове. Фото: t.me/Ukraine_MFA

По его словам, создается инфраструктура ответственности, опирающаяся на три основных элемента:

  • Специальный трибунал;
  • Реестр убытков;
  • Компенсационную Комиссию.

Министр подчеркнул, что ответственность никогда не станет предметом компромиссов. По словам министра, справедливость — это неотъемлемый элемент длительного мира.

Андрій Сибіга у Кишиневі 15 травня
Сибига с партнерами в Молдове. Фото: t.me/Ukraine_MFA

"Мы творим историю. Подобно Нюрнбергскому трибуналу 80 лет назад, этот Специальный трибунал в Гааге восстановит справедливость на руинах войны", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Андрея Сибигу, Ирландия присоединится к Расширенному частичному соглашению, обеспечивающему функционирование Спецтрибунала. Он призвал все государства присоединиться к инициативе.

А Европарламент одобрил резолюцию в поддержку скорейшего создания Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Также депутаты поддержали участие ЕС в механизме выплаты репараций гражданам Украины.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
