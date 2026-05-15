Работа над запуском Спецтрибунала: визит Сибиги в Молдову

Визит Сибиги в Молдову.

Министр иностранных дел Андрей Сибига совершил визит в Молдову в пятницу, 15 мая. По его словам, в Кишиневе партнеры Украины продолжают работу над запуском Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, передает Новини.LIVE.

Работа над запуском Спецтрибунала

"Начинаем исторический день в Кишиневе. Уже совсем скоро Специальный трибунал станет юридической реальностью — с участием 37 государств", — подчеркнул Сибига.

По его словам, создается инфраструктура ответственности, опирающаяся на три основных элемента:

Специальный трибунал;

Реестр убытков;

Компенсационную Комиссию.

Министр подчеркнул, что ответственность никогда не станет предметом компромиссов. По словам министра, справедливость — это неотъемлемый элемент длительного мира.

"Мы творим историю. Подобно Нюрнбергскому трибуналу 80 лет назад, этот Специальный трибунал в Гааге восстановит справедливость на руинах войны", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Андрея Сибигу, Ирландия присоединится к Расширенному частичному соглашению, обеспечивающему функционирование Спецтрибунала. Он призвал все государства присоединиться к инициативе.

А Европарламент одобрил резолюцию в поддержку скорейшего создания Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Также депутаты поддержали участие ЕС в механизме выплаты репараций гражданам Украины.