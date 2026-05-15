ЄС і 36 держав уклали угоду про керівний комітет Спецтрибуналу

Зустріч у Молдові. Фото: Ірина Мудра/Facebook

У Кишиневі 36 держав та Європейський Союз уклали Угоду про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Уперше з часів Нюрнберзького та Токійського процесів формується окремий інструмент притягнення до відповідальності за розв’язання агресивної війни проти України.

Про це повідомила заступниця керівника ОП Ірина Мудра у пʼятницю, 15 травня, передає Новини.LIVE.

Угода про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України

Мудра зауважила, що ще декілька років тому Україні говорили, що цього ніколи не станеться, оскільки юридично складно, політично чутливо та забагато інтересів проти.

"Я памʼятаю розмови, коли нам пояснювали, чому це не спрацює. Памʼятаю раунди переговорів, де здавалося — стіна. Памʼятаю, як команда — юристи, дипломати, парламентарі — поверталася і шукала інший шлях, коли цей не проходив", — зазначила вона.

Ірина Мудра на зустрічі в Кишиневі. Фото: Ірина Мудра/Facebook

Заступниця керівника ОП пригадала, як щоразу після чергового тупика в переговорах український лідер Володимир Зеленський не дозволяв світові звикнути до неможливості. За її словами, саме його історичне політичне лідерство, наполегливість та особиста переконливість крок за кроком об’єднали партнерів навколо створення Спецтрибуналу. Сьогодні вдалося це зробити.

Мудра наголосила, що ті, хто почав агресію проти України, понесуть відповідальність.

Андрій Сибіга з партнерами. Фото: Ірина Мудра/Facebook

"Далі — формування трибуналу в Гаазі: судді, правила, розслідування. Розраховуємо запустити вже наступного року. Робота продовжується", — додала вона.

Допис Мудрої. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на МЗС, 15 травня Андрій Сибіга здійснив візит до Кишинева. За його словами, там триває робота над запуском Спецтрибуналу.

Раніше глава МЗС повідомив, що Ірландія приєднається до Розширеної часткової угоди, що забезпечує функціонування Спецтрибуналу. Він закликав усі держави приєднатися до ініціативи.

А наприкінці квітня Європарламент ухвалив резолюцію, якою підтримав якнайшвидший запуск Спецтрибуналу щодо злочину російської агресії проти України.