Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ЕС и 36 государств заключили договор о руководящем комитете Спецтрибунала

ЕС и 36 государств заключили договор о руководящем комитете Спецтрибунала

Ua ru
Дата публикации 15 мая 2026 13:24
ЕС и 36 государств заключили договор о руководящем комитете Спецтрибунала
Встреча в Молдове. Фото: Ирина Мудрая/Facebook

В Кишиневе 36 государств и Европейский Союз заключили Соглашение о руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Впервые со времен Нюрнбергского и Токийского процессов формируется отдельный инструмент привлечения к ответственности за развязывание агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая в пятницу, 15 мая, передает Новини.LIVE.

Соглашение о руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины

Мудрая отметила, что еще несколько лет назад Украине говорили, что этого никогда не произойдет, поскольку юридически сложно, политически чувствительно и слишком много интересов против.

Угода про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України
Встреча в Молдове. Фото: Ирина Мудрая/Facebook

"Я помню разговоры, когда нам объясняли, почему это не сработает. Помню раунды переговоров, где казалось — стена. Помню, как команда — юристы, дипломаты, парламентарии — возвращалась и искала другой путь, когда этот не проходил", — отметила она.

Ірина Мудра в Кишиневі
Ирина Мудрая на встрече в Кишиневе. Фото: Ирина Мудрая/Facebook

Заместитель руководителя ОП вспомнила, как каждый раз после очередного тупика в переговорах украинский лидер Владимир Зеленский не позволял миру привыкнуть к невозможности. По ее словам, именно его историческое политическое лидерство, настойчивость и личная убедительность шаг за шагом объединили партнеров вокруг создания Спецтрибунала. Сегодня удалось это сделать.

Читайте также:

Мудрая подчеркнула, что те, кто начал агрессию против Украины, понесут ответственность.

Андрій Сибіга в Кишиневі
Андрей Сибига с партнерами. Фото: Ирина Мудрая/Facebook

"Далее — формирование трибунала в Гааге: судьи, правила, расследование. Рассчитываем запустить уже в следующем году. Работа продолжается", — добавила она.

null
Пост Мудрой. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на МИД, 15 мая Андрей Сибига совершил визит в Кишинев. По его словам, там продолжается работа над запуском Спецтрибунала.

Ранее глава МИД сообщил, что Ирландия присоединится к Расширенному частичному соглашению, обеспечивающему функционирование Спецтрибунала. Он призвал все государства присоединиться к инициативе.

А в конце апреля Европарламент принял резолюцию, которой поддержал скорейший запуск Спецтрибунала по преступлению российской агрессии против Украины.

война Украина трибунал над россией
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации