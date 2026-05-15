ЕС и 36 государств заключили договор о руководящем комитете Спецтрибунала

Встреча в Молдове. Фото: Ирина Мудрая/Facebook

В Кишиневе 36 государств и Европейский Союз заключили Соглашение о руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Впервые со времен Нюрнбергского и Токийского процессов формируется отдельный инструмент привлечения к ответственности за развязывание агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая в пятницу, 15 мая, передает Новини.LIVE.

Соглашение о руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины

Мудрая отметила, что еще несколько лет назад Украине говорили, что этого никогда не произойдет, поскольку юридически сложно, политически чувствительно и слишком много интересов против.

"Я помню разговоры, когда нам объясняли, почему это не сработает. Помню раунды переговоров, где казалось — стена. Помню, как команда — юристы, дипломаты, парламентарии — возвращалась и искала другой путь, когда этот не проходил", — отметила она.

Ирина Мудрая на встрече в Кишиневе. Фото: Ирина Мудрая/Facebook

Заместитель руководителя ОП вспомнила, как каждый раз после очередного тупика в переговорах украинский лидер Владимир Зеленский не позволял миру привыкнуть к невозможности. По ее словам, именно его историческое политическое лидерство, настойчивость и личная убедительность шаг за шагом объединили партнеров вокруг создания Спецтрибунала. Сегодня удалось это сделать.

Мудрая подчеркнула, что те, кто начал агрессию против Украины, понесут ответственность.

Андрей Сибига с партнерами. Фото: Ирина Мудрая/Facebook

"Далее — формирование трибунала в Гааге: судьи, правила, расследование. Рассчитываем запустить уже в следующем году. Работа продолжается", — добавила она.

Пост Мудрой. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на МИД, 15 мая Андрей Сибига совершил визит в Кишинев. По его словам, там продолжается работа над запуском Спецтрибунала.

Ранее глава МИД сообщил, что Ирландия присоединится к Расширенному частичному соглашению, обеспечивающему функционирование Спецтрибунала. Он призвал все государства присоединиться к инициативе.

А в конце апреля Европарламент принял резолюцию, которой поддержал скорейший запуск Спецтрибунала по преступлению российской агрессии против Украины.