Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня День памяти жертв политических репрессий: что известно о Большом терроре

День памяти жертв политических репрессий: что известно о Большом терроре

Ua ru
Дата публикации 17 мая 2026 08:32
День памяти жертв политических репрессий: что известно о Большом терроре
Мемориал "Быковнянские могилы". Фото: facebook.com/Bykovnya1937

Ежегодно в третье воскресенье мая в Украине чтят память жертв политических репрессий — миллионов людей, пострадавших от тоталитарного режима СССР. Одним из самых страшных этапов советского террора стал Большой террор 1937-1938 годов, когда массовые аресты, расстрелы и ссылки охватили всю территорию Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Как Большой террор уничтожал украинскую элиту и общество

Большой террор был организован руководством СССР во главе с Иосифом Сталиным для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивания населения и полного подчинения общества. Следствием репрессий стало фактическое уничтожение украинской политической, художественной и научной элиты, а также разрушение общественных связей и национальной идентичности.

По оценкам историков, только на территории Украинской ССР в период Большого террора было осуждено 198 918 человек. Около двух третей из них получили приговоры к расстрелу, остальных отправили в лагеря ГУЛАГа или тюрьмы.

Официальным началом кампании репрессий считают приказ НКВД СССР №00447 от 30 июля 1937 года "О репрессировании бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов". Документ вводил так называемые "лимиты" на количество людей, которых должны были осудить или расстрелять. Для УССР начальный план по "первой категории" — то есть расстрелам — составлял более 26 тысяч человек, а уже через несколько месяцев его увеличили до более 83 тысяч.

Читайте также:

Для ускорения репрессий в регионах создавали внесудебные органы - "тройки" НКВД, которые выносили приговоры без адвокатов, судов и возможности обжалования. Людей пытали, заставляли подписывать "признания", а доносы стали частью повседневной жизни советского общества.

Одним из крупнейших мест захоронения жертв сталинских репрессий в Украине стали Быковнянские могилы. Сейчас там установлены имена более 19 тысяч расстрелянных. Массовые захоронения также находятся в Харькове, Виннице, Днепре, Одессе, Черкассах, Львове и других городах.

Самой кровавой ночью в Киеве считают 19 мая 1938 года, когда в тюрьмах НКВД расстреляли 563 человека. Тела жертв тайно хоронили в лесах, парках и траншеях, часто засыпая негашеной известью, чтобы скрыть масштабы преступлений.

Отдельной страницей Большого террора стали так называемые "национальные операции" НКВД — "польская", "немецкая", "латышская", "греческая" и другие. Репрессии также коснулись семей "врагов народа": жен арестовывали, детей отправляли в спецучреждения, а семьи высылали в отдаленные регионы СССР.

Кампанию массовых репрессий официально свернули в ноябре 1938 года. После этого часть организаторов террора самих репрессировали, а советская власть годами скрывала правду о преступлениях НКВД. Родственникам казненных сообщали вымышленные причины смерти и фальшивые даты гибели.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами украинских защитников.

А также Кирилл Буданов ко Дню науки поблагодарил украинских ученых и инженеров, которые работают для будущего и безопасности Украины.

репрессии Украина память
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации