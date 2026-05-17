День памяти жертв политических репрессий: что известно о Большом терроре

Мемориал "Быковнянские могилы".

Ежегодно в третье воскресенье мая в Украине чтят память жертв политических репрессий — миллионов людей, пострадавших от тоталитарного режима СССР. Одним из самых страшных этапов советского террора стал Большой террор 1937-1938 годов, когда массовые аресты, расстрелы и ссылки охватили всю территорию Украины.

Как Большой террор уничтожал украинскую элиту и общество

Большой террор был организован руководством СССР во главе с Иосифом Сталиным для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивания населения и полного подчинения общества. Следствием репрессий стало фактическое уничтожение украинской политической, художественной и научной элиты, а также разрушение общественных связей и национальной идентичности.

По оценкам историков, только на территории Украинской ССР в период Большого террора было осуждено 198 918 человек. Около двух третей из них получили приговоры к расстрелу, остальных отправили в лагеря ГУЛАГа или тюрьмы.

Официальным началом кампании репрессий считают приказ НКВД СССР №00447 от 30 июля 1937 года "О репрессировании бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов". Документ вводил так называемые "лимиты" на количество людей, которых должны были осудить или расстрелять. Для УССР начальный план по "первой категории" — то есть расстрелам — составлял более 26 тысяч человек, а уже через несколько месяцев его увеличили до более 83 тысяч.

Для ускорения репрессий в регионах создавали внесудебные органы - "тройки" НКВД, которые выносили приговоры без адвокатов, судов и возможности обжалования. Людей пытали, заставляли подписывать "признания", а доносы стали частью повседневной жизни советского общества.

Одним из крупнейших мест захоронения жертв сталинских репрессий в Украине стали Быковнянские могилы. Сейчас там установлены имена более 19 тысяч расстрелянных. Массовые захоронения также находятся в Харькове, Виннице, Днепре, Одессе, Черкассах, Львове и других городах.

Самой кровавой ночью в Киеве считают 19 мая 1938 года, когда в тюрьмах НКВД расстреляли 563 человека. Тела жертв тайно хоронили в лесах, парках и траншеях, часто засыпая негашеной известью, чтобы скрыть масштабы преступлений.

Отдельной страницей Большого террора стали так называемые "национальные операции" НКВД — "польская", "немецкая", "латышская", "греческая" и другие. Репрессии также коснулись семей "врагов народа": жен арестовывали, детей отправляли в спецучреждения, а семьи высылали в отдаленные регионы СССР.

Кампанию массовых репрессий официально свернули в ноябре 1938 года. После этого часть организаторов террора самих репрессировали, а советская власть годами скрывала правду о преступлениях НКВД. Родственникам казненных сообщали вымышленные причины смерти и фальшивые даты гибели.

