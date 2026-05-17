Буданов заявив про невідворотний вирок для російських тиранів

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що всі причетні до російського терору та масових злочинів проти українців понесуть справедливе покарання. Він наголосив, що тиранія завжди завершується масовими вбивствами. А сучасна Росія, за його словами, продовжує ту саму традицію насильства, яку уособлюють Сандармох, Биківня та Буча.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова у неділю, 17 травня.

Буданов про вирок для росіян

Кирило Буданов зазначив, що російський терор десятиліттями будувався на страху та мовчанні, однак сьогодні Україна має силу дати відсіч агресору.

"Тиранія починається зі страху та мовчання, а закінчується масовими могилами. Сандармох, Биківня, Буча — це ланки одного ланцюга російського терору", — написав керівник ОП.

Водночас він підкреслив, що сучасна Україна більше не є беззахисною перед репресіями та насильством.

"Наша відповідь агресору — це щоденна ліквідація ворога на підступах до нашої свободи. Наша суб’єктність — найкращий меморіал тим, хто не дожив. Кожен тиран отримає свій вирок. Справедливий і невідворотний", — зазначив Буданов.

Буданов також наголосив на необхідності продовжувати боротьбу за Перемогу України.

Нагадаємо, що раніше Кирило Буданов заявив про необхідність невідворотного покарання Росії за агресію проти України.

Скриншот повідомлення Кирила Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов заявив, що для України ключовим у переговорах із Росією є практичний результат, а не рівень довіри до неї. Він наголосив, що Україна має тривалий досвід взаємодії з РФ і добре розуміє особливості таких перемовин.

Новини.LIVE також повідомляли, що Буданов розповів, що Росія продовжує спроби його ліквідації навіть попри участь у мирних переговорах. За його словами, на нього вже було скоєно щонайменше десять замахів, хоча більшість із них не оприлюднювалися. Він назвав таку ситуацію "нормальною" для війни з РФ.