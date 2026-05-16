Головна Новини дня Я знаю, як з ними розмовляти: Буданов про переговори з РФ

Дата публікації: 16 травня 2026 19:16
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що для України важливий передусім результат переговорів із Росією, а не рівень довіри до неї. Він також окреслив своє бачення переговорного процесу, майбутнього війни та ролі нових технологій у ній. Окремо Буданов наголосив, що Україна готова ділитися бойовим досвідом із міжнародними партнерами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова в інтерв'ю The Times.

Буданов про переговори з Росією та війну

Кирило Буданов в інтерв’ю The Times прокоментував підхід України до переговорів із Росією, наголосивши, що головним критерієм є практичний результат, а не довіра до російської сторони.

Очільник ОПУ підкреслив, що Україна вже має значний досвід взаємодії з РФ і розуміє особливості таких комунікацій.

"Ми багато років з ними (росіянами, — Ред.) мали справу, тож повірте, я знаю, як з ними розмовляти. Я не займаюсь справами, в які не вірю. Я вірю в перемовний процес", — сказав Буданов.

Окремо він зазначив, що Україна не виключає і підтримує переговорний шлях як один із можливих інструментів завершення війни.

Буданов також заявив, що Україна готова передавати партнерам досвід ведення бойових дій, захисту інфраструктури та функціонування держави в умовах війни.

За його словами, у майбутніх конфліктах ключову роль відіграватимуть "розумні дрони" та штучний інтелект, які вже сьогодні активно застосовуються для обробки даних і систем наведення.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов заявив, що Росія продовжує намагатися його ліквідувати навіть під час мирних переговорів. Він повідомив, що пережив щонайменше десять замахів і назвав такі дії Кремля "абсолютно нормальними".

Новини.LIVE також повідомляли, що 15 травня 2026 року Кирило Буданов заявив, що Рада Європи підтримала створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. За його словами, це рішення наближає юридичне покарання всіх причетних до розв’язання війни та воєнних злочинів. Він також наголосив, що міжнародна спільнота дедалі активніше формує механізми відповідальності для РФ.

переговори Кирило Буданов мирна угода
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
