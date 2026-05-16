Я знаю, как с ними разговаривать: Буданов о переговорах с РФ

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что для Украины важен прежде всего результат переговоров с Россией, а не уровень доверия к ней. Он также очертил свое видение переговорного процесса, будущего войны и роли новых технологий в ней. Отдельно Буданов отметил, что Украина готова делиться боевым опытом с международными партнерами.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова в интервью The Times.

Буданов о переговорах с Россией и войне

Кирилл Буданов в интервью The Times прокомментировал подход Украины к переговорам с Россией, отметив, что главным критерием является практический результат, а не доверие к российской стороне.

Глава ОПУ подчеркнул, что Украина уже имеет значительный опыт взаимодействия с РФ и понимает особенности таких коммуникаций.

"Мы много лет с ними (россиянами, — Ред.) имели дело, поэтому поверьте, я знаю, как с ними разговаривать. Я не занимаюсь делами, в которые не верю. Я верю в переговорный процесс", — сказал Буданов.

Отдельно он отметил, что Украина не исключает и поддерживает переговорный путь как один из возможных инструментов завершения войны.

Буданов также заявил, что Украина готова передавать партнерам опыт ведения боевых действий, защиты инфраструктуры и функционирования государства в условиях войны.

По его словам, в будущих конфликтах ключевую роль будут играть "умные дроны" и искусственный интеллект, которые уже сегодня активно применяются для обработки данных и систем наведения.

Новини.LIVE информировали, что недавно Кирилл Буданов заявил, что Россия продолжает пытаться его ликвидировать даже во время мирных переговоров. Он сообщил, что пережил по меньшей мере десять покушений и назвал такие действия Кремля "абсолютно нормальными".

Новини.LIVE также сообщали, что 15 мая 2026 года Кирилл Буданов заявил, что Совет Европы поддержал создание спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины. По его словам, это решение приближает юридическое наказание всех причастных к развязыванию войны и военных преступлений. Он также подчеркнул, что международное сообщество все активнее формирует механизмы ответственности для РФ.