Россия пытается убить Буданова даже во время мирных переговоров

Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что Россия до сих пор пытается его убить. Это происходит даже сейчас, когда он ведет мирные переговоры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его интервью изданию The Times.

Что рассказал Буданов

Важно отметить, что руководитель Офиса президента дал первое интервью британским СМИ после того, как он был назначен на эту должность. The Times указывает, что на встречу он пришел с оружием в кобуре.

Несмотря на усиленные меры безопасности в ОП, угроза жизни Буданова не исчезла. Он рассказал, что на него было совершено уже минимум 10 покушений.

"Я не должен никому доверять, я должен достичь результата", — говорит он.

Буданов назвал "абсолютно нормальным" то, что Кремль до сих пор продолжает охотиться на него, даже тогда, когда он ведет в Россией мирные переговоры.

О большинстве подобных покушений публично не сообщалось. Однако некоторые случаи все же получили огласку. В частности:

2019 год. Под автомобилем Буданова сдетонировало взрывное устройство, но раньше запланированного момента. В результате агент, устанавливавший бомбу, потерял руку. Как писали СМИ, сам Буданов после взрыва бросился преследовать второго нападавшего с оружием, однако тому удалось скрыться;

2023 год. Тяжелыми металлами были отравлены супруга генерала Марианна Буданова, а также несколько сотрудников разведки. В Киеве считают, что за этой операцией стояла Россия, которая была против ближайшего окружения главы ГУР (в тот период Буданов руководил разведкой);

2024 год. СБУ раскрыла, что планировалась подготовки атаки на кортеж Буданова с применением баллистических ракет. К заговору были причастны двое полковников Службы государственной охраны, которые тайно работали на Москву. Еще один участник должен был добивать выживших при помощи FPV-дрона. Всех фигурантов впоследствии задержали.

Возвращаясь к мирным переговорам, Новини.LIVE сообщало, что по словам Буданова, Украина готова к серьезному диалогу с РФ, если сигналы Кремля о переговорах окажутся искренними. При этом он отметил, что переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным не будут внезапными и потребуют подготовки.

