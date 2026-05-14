Буданов стремится обеспечить стратегическую устойчивость страны, — эксперт

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов мыслит категориями не ситуативного контроля, а стратегической устойчивости государства. Он стремится создать стабильный внутренний контур для развития архитектуры безопасности.

Такое мнение высказал политолог и блогер Виктор Таран, передает Новини.LIVE.

Стратегическая устойчивость государства

"В свежем материале "Главкома" о политических процессах в Киеве обратил внимание на одну интересную деталь. С приходом Кирилла Буданова в Офис Президента постепенно начинает меняться сам стиль взаимодействия Банковой с региональными элитами. И, похоже, в столице это уже замечают даже те, кто годами существовал в логике постоянных аппаратных конфликтов и политики ситуативного истощения оппонентов", — отметил Таран.

По его словам, показательно, что после назначения Буданов сосредоточился прежде всего на переговорах и внешней политике, а не на привычных для украинской внутренней политики спорах за влияние в Киеве или регионах.

Уже сам этот акцент постепенно формирует другую атмосферу внутри системы, уверен эксперт, ведь последние годы украинская политика настолько привыкла к постоянному конфликту между Банковой и столицей, что любая пауза в эскалации начала восприниматься как политическое исключение из правил.

"Похоже, что Буданов переносит в гражданскую политику подход, сформированный в секторе безопасности и стратегического планирования. Меньше ручного вмешательства в локальные конфликты. Больше внимания к общей устойчивости системы, управляемости процессов и долгосрочных рисков. Его сдержанность во внутриполитических вопросах пока выглядит не проявлением пассивности, а скорее попыткой не перегружать систему дополнительными внутренними кризисами в условиях большой войны. Создается впечатление, что его значительно меньше интересует традиционный украинский политический формат в стиле "кто кого пересидит в кабинетах". Во времена руководства ОП Андреем Ермаком конфликт между Ткаченко и Кличко фактически стал одним из элементов общей политической архитектуры Банковой. В определенный момент сам процесс конфликта начал приобретать самодостаточный характер и превратился в отдельный механизм политического управления", — написал блогер.

Сейчас же, по его мнению, фокус постепенно смещается от постоянной конфронтации к более прагматичному сотрудничеству между центром и регионами.

"Меньше публичной конфронтации. Больше попыток сформировать хотя бы базовую предсказуемость правил и процедур. И это может оказаться значительно более важным процессом, чем кажется на первый взгляд. Потому что, насколько можно понять, Буданов мыслит ближе к категориям стратегической устойчивости государства, чем к модели ситуативного политического контроля. Для построения эффективной внешней политики и архитектуры безопасности нужен стабильный внутренний контур. Предсказуемые регионы. Работающие институты. Минимизация внутреннего хаоса. Особенно в стране, которая живет в условиях затяжной войны", — подчеркнул политолог.

Судя по всему, добавил он, в Офисе Президента постепенно формируется запрос на систему, способную работать более автономно без постоянного ручного вмешательства из центра.

"И это может быть одним из самых недооцененных изменений последнего времени. Потому что украинская политика настолько привыкла к режиму постоянного обострения, что само появление признаков системной управляемости уже начинает выглядеть необычно", — констатировал Виктор Таран.

Пост Тарана. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на военно-политического аналитика Александра Мусиенко, визит Кирилла Буданова в Литву является шагом к формированию новой коалиции безопасности вокруг Украины и сигнал совместного противодействия российским угрозам.

Ранее мы писали, что руководитель ОП в Литве обсудил с партнерами вопросы безопасности, сопротивления российской агрессии и технологической трансформации современной войны.