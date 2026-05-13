Буданов сплачивает антипутинскую коалицию: военный аналитик

Кирилл Буданов.

Визит руководителя Офиса президента Кирилла Буданова в Литву является частью формирования новой коалиции по безопасности вокруг Украины и сигналом о совместном ответе на российские угрозы. Такое мнение высказал военно-политический аналитик Александр Мусиенко на авторском YouTube-канале.

Эксперт оценил визит Буданова в Литву

По словам Мусиенко, поездка Буданова в Вильнюс происходит на фоне масштабных учений НАТО в Балтийском море с участием стран Балтии и Северной Европы. Это, по его мнению, свидетельствует об усилении координации в сфере обороны и безопасности.

Аналитик подчеркнул, что именно украинский опыт противодействия российской агрессии сегодня является одним из ключевых для европейских партнеров.

"Все смотрят на Украину, потому что украинский опыт сейчас передовой", — заявил Александр Мусиенко.

Он также обратил внимание, что Украина все больше переходит к прагматической политике, ориентированной на собственные силы и построение новых форматов партнерства в сфере безопасности.

По мнению эксперта, визит Буданова в Литву является не только дипломатическим шагом, но и элементом формирования антипутинской коалиции вокруг Украины.

"Нам нужна антипутинская коалиция, а не пропутинская, которую будут формировать. Поэтому нужно объединять именно по такому принципу вокруг нас, государства и наших партнеров", — подчеркнул Мусиенко.

Отдельно аналитик отметил, что страны Балтии и Северной Европы все активнее интересуются украинскими подходами к обороне — в частности в сфере беспилотников, ударов по логистике врага и сдерживания российских наступательных действий.

Мусиенко также заявил, что Украина сегодня является не только получателем международной помощи, но и важным консультантом по вопросам безопасности для европейских государств.

Как писали Новини.LIVE, Кирилл Буданов во время визита в Литву провел переговоры с литовскими партнерами по безопасности, противодействию российской агрессии и развитию современных военных технологий.

Также Буданов посетил Военную академию имени генерала Йонаса Жямайтиса в Вильнюсе. В рамках поездки он вместе с заместителями Сергеем Кислицей и Ириной Верещук провел ряд встреч по усилению военной и гуманитарной поддержки Украины.