Буданов гуртує антипутінську коаліцію: військовий аналітик
Візит керівника Офісу президента Кирила Буданова до Литви є частиною формування нової безпекової коаліції навколо України та сигналом про спільну відповідь на російські загрози. Таку думку висловив військово-політичний аналітик Олександр Мусієнко на авторському YouTube-каналі.
Експерт оцінив візит Буданова до Литви
За словами Мусієнка, поїздка Буданова до Вільнюса відбувається на тлі масштабних навчань НАТО у Балтійському морі за участі країн Балтії та Північної Європи. Це, на його думку, свідчить про посилення координації у сфері оборони та безпеки.
Аналітик наголосив, що саме український досвід протидії російській агресії сьогодні є одним із ключових для європейських партнерів.
"Всі дивляться на Україну, тому що український досвід зараз передовий", — заявив Олександр Мусієнко.
Він також звернув увагу, що Україна дедалі більше переходить до прагматичної політики, орієнтованої на власні сили та побудову нових форматів безпекового партнерства.
На думку експерта, візит Буданова до Литви є не лише дипломатичним кроком, а й елементом формування антипутінської коаліції навколо України.
"Нам потрібна антипутінська коаліція, а не пропутінська, яку будуть формувати. Тому потрібно гуртувати саме за таким принципом довкола нас, держави і наших партнерів", — підкреслив Мусієнко.
Окремо аналітик зазначив, що країни Балтії та Північної Європи дедалі активніше цікавляться українськими підходами до оборони — зокрема у сфері безпілотників, ударів по логістиці ворога та стримування російських наступальних дій.
Мусієнко також заявив, що Україна сьогодні є не лише отримувачем міжнародної допомоги, а й важливим консультантом із питань безпеки для європейських держав.
Як писали Новини.LIVE, Кирило Буданов під час візиту до Литви провів переговори з литовськими партнерами щодо безпеки, протидії російській агресії та розвитку сучасних військових технологій.
Також Буданов відвідав Військову академію імені генерала Йонаса Жямайтіса у Вільнюсі. У межах поїздки він разом із заступниками Сергієм Кислицею та Іриною Верещук провів низку зустрічей щодо посилення військової та гуманітарної підтримки України.