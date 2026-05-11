Буданов прибыл в Литву для обсуждения вопросов безопасности

Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Глава Офиса президента Кирилл Буданов прибыл с рабочим визитом в Литву. В Вильнюсе Буданов проведет важные встречи с представителями литовской власти и силовых структур.

Об этом сообщает литовское издание 15min.lt.

По данным журналистов, во время визита Кирилл Буданов планирует встретиться с представителями власти Литвы, а также с руководством оборонных структур и структур безопасности страны. Стороны должны обсудить региональную безопасность и дальнейшее сотрудничество. Также ожидается посещение Президентского дворца и других государственных учреждений.

Литва остается одним из ключевых партнеров Украины среди стран НАТО и Европейского Союза. С начала полномасштабной войны Вильнюс предоставляет Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что Буданов является одним из инициаторов международного форума "Архитектура безопасности", который запланирован на 1 июня в Киеве. Во время мероприятия планируют обсудить вопросы обороны, энергетической устойчивости и будущей системы безопасности Украины и Европы.

Читайте также:

Новини.LIVE отмечали, что Кирилл Буданов высказался о работе Центра противодействия дезинформации. Он объяснил, почему его работа важна особенно в условиях войны.

Также Кирилл Буданов комментировал, что он думает о перемирии, которого просила Россия. Он отметил, что Украина тщательно следит за всеми решениями и действиями Кремля.