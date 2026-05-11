Головна Новини дня Буданов прибув до Литви для обговорення безпекових питань

Буданов прибув до Литви для обговорення безпекових питань

Дата публікації: 11 травня 2026 13:12
Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Голова Офісу президента Кирило Буданов прибув з робочим візитом до Литви. У Вільнюсі Буданов проведе важливі зустрічі з представниками литовської влади та силових структур.

Про це повідомляє литовське видання 15min.lt.

За даними журналістів, під час візиту Кирило Буданов планує зустрітися з представниками влади Литва, а також із керівництвом оборонних і безпекових структур країни. Сторони мають обговорити регіональну безпеку та подальшу співпрацю. Також очікується відвідування Президентського палацу та інших державних установ.

Литва залишається одним із ключових партнерів України серед країн НАТО та Європейського Союзу. Від початку повномасштабної війни Вільнюс надає Києву військову, фінансову та гуманітарну допомогу.

Раніше повідомлялося, що Буданов є одним з ініціаторів міжнародного форуму "Архітектура безпеки", який запланований на 1 червня у Києві. Під час заходу планують обговорити питання оборони, енергетичної стійкості та майбутньої системи безпеки України й Європи.

Читайте також:

Новини.LIVE зазначали, що Кирило Буданов висловився про роботу Центру протидії дезінформації. Він пояснив, чому його робота важлива особливо в умовах війни.

Також Кирило Буданов коментував, що він думає про перемир'я, якого просила Росія. Він зазначив, що Україна ретельно стежить за усіма рішеннями та діями Кремля.

Литва Кирило Буданов безпека
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
