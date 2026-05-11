Буданов прибув до Литви для обговорення безпекових питань

Голова Офісу президента Кирило Буданов прибув з робочим візитом до Литви. У Вільнюсі Буданов проведе важливі зустрічі з представниками литовської влади та силових структур.

За даними журналістів, під час візиту Кирило Буданов планує зустрітися з представниками влади Литва, а також із керівництвом оборонних і безпекових структур країни. Сторони мають обговорити регіональну безпеку та подальшу співпрацю. Також очікується відвідування Президентського палацу та інших державних установ.

Литва залишається одним із ключових партнерів України серед країн НАТО та Європейського Союзу. Від початку повномасштабної війни Вільнюс надає Києву військову, фінансову та гуманітарну допомогу.

Раніше повідомлялося, що Буданов є одним з ініціаторів міжнародного форуму "Архітектура безпеки", який запланований на 1 червня у Києві. Під час заходу планують обговорити питання оборони, енергетичної стійкості та майбутньої системи безпеки України й Європи.

