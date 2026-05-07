ЦПД 5 років: Буданов відзначив інформаційні операції проти Росії

Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Центру протидії дезінформації сьогодні виповнюється п'ять років. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що в умовах сучасної війни інформаційний фронт має не менше значення, ніж бойові дії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Кирила Буданова.

Центру протидії дезінформації п'ять років

Буданов заявив, що Росія витрачає мільярди на інформаційні атаки, щоб посіяти хаос, розколоти українське суспільство та дезорієнтувати міжнародну спільноту. Саме тому протидія дезінформації є одним із ключових елементів сучасної війни.

"У сучасній війні сенси важать не менше, ніж зброя. Ворог витрачає мільярди, щоб зламати нашу єдність і заплутати світ", — наголосив керівник ОПУ.

Він зазначив, що за п'ять років роботи Центр протидії дезінформації навчив українців розпізнавати ворожу пропаганду та інформаційні впливи. Водночас діяльність ЦПД вже давно вийшла за межі простого спростування фейків. За словами Буданова, фахівці центру перейшли до активних інформаційних операцій, зокрема й на території противника.

Читайте також:

Генерал подякував працівникам Центру за професійну та ефективну роботу, а також побажав їм енергії, натхнення та нових успішних проєктів.

Як писали Новини.LIVE, 6 травня у День піхоти Кирило Буданов звернувся до військових. Він наголосив, що стійкість піхотних підрозділів є фундаментом оборони країни.

Також керівник ОПУ повідомляв, що в Україні створять центр для залучення іноземців в ЗСУ. Він наголосив на необхідності прибрати всі логістичні та бюрократичні бар'єри.