Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов назвав піхоту фундаментом української оборони

Буданов назвав піхоту фундаментом української оборони

Ua ru
Дата публікації: 6 травня 2026 10:12
Буданов назвав піхоту фундаментом української оборони
Олександр Сирський, Рустем Умєров, Кирило Буданов та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Maksym Kishka

У День піхоти ЗСУ керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що стійкість піхотних підрозділів є фундаментом оборони країни. Він наголосив, що жодні технологічні переваги чи панування в повітрі не замінять фізичної присутності військових на позиціях, оскільки межі держави визначаються саме там, де стоїть піхотинець.

Про це він повідомив у соцмережі Facebook, передає Новини.LIVE.

Кирило Буданов привітав піхотинців зі святом

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов у своєму привітанні до Дня піхоти зауважив, що сучасні розмови про нову реальність, дрони та зміну підходів не скасовують базових істин війни.

За його словами, саме піхотні підрозділи демонструють, де Україна продовжується, а де її вже немає, і ці межі існують не на паперових картах, а в об’єктивній дійсності. Очільник ОПУ підкреслив, що безпосередній контроль над територією є вирішальним фактором, без якого перевага в повітрі чи технологічне домінування втрачають своє значення.

null
Повідомлення Кирила Буданова. Фото: скриншот

Він додав, що піхота бере на себе основний тягар нинішньої війни, виконуючи роботу, яка є фундаментом усієї системи оборони країни. На переконання Кирила Буданова, обов'язок держави полягає у забезпеченні максимальних можливостей та надійного захисту для тих, хто перебуває на передовій.

Читайте також:

"Наш обов'язок — зробити так, щоб ті, хто тримає передову, мали максимум можливостей і захисту. Бо там, де стоїть український піхотинець, стоїть Україна", — зазначив він.

Завершуючи звернення, керівник ОПУ подякував воїнам за їхню незламність, назвавши піхоту основою опору, та закликав бійців берегти себе і своїх побратимів.

Новини.LIVE повідомляли, що в Україні 6 травня святкують День піхоти ЗСУ. Читайте про те, які задачі виконують піхотинці на фронті, а також коли це свято започаткували на офіційному рівні.

З Днем піхоти українців привітав Президент України Володимир Зеленський. Він подякував усім воїнам за оборону фронту та показав фото військових.

Також до привітань приєднався Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він заявив, що наразі стоїть пріоритетна задача знизити втрати серед піхотинців та активно впровадити новітні технології.

Кирило Буданов війна в Україні День піхоти ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації