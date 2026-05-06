Буданов назвав піхоту фундаментом української оборони

Олександр Сирський, Рустем Умєров, Кирило Буданов та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Maksym Kishka

У День піхоти ЗСУ керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що стійкість піхотних підрозділів є фундаментом оборони країни. Він наголосив, що жодні технологічні переваги чи панування в повітрі не замінять фізичної присутності військових на позиціях, оскільки межі держави визначаються саме там, де стоїть піхотинець.

Про це він повідомив у соцмережі Facebook, передає Новини.LIVE.

Кирило Буданов привітав піхотинців зі святом

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов у своєму привітанні до Дня піхоти зауважив, що сучасні розмови про нову реальність, дрони та зміну підходів не скасовують базових істин війни.

За його словами, саме піхотні підрозділи демонструють, де Україна продовжується, а де її вже немає, і ці межі існують не на паперових картах, а в об’єктивній дійсності. Очільник ОПУ підкреслив, що безпосередній контроль над територією є вирішальним фактором, без якого перевага в повітрі чи технологічне домінування втрачають своє значення.

Повідомлення Кирила Буданова. Фото: скриншот

Він додав, що піхота бере на себе основний тягар нинішньої війни, виконуючи роботу, яка є фундаментом усієї системи оборони країни. На переконання Кирила Буданова, обов'язок держави полягає у забезпеченні максимальних можливостей та надійного захисту для тих, хто перебуває на передовій.

Читайте також:

"Наш обов'язок — зробити так, щоб ті, хто тримає передову, мали максимум можливостей і захисту. Бо там, де стоїть український піхотинець, стоїть Україна", — зазначив він.

Завершуючи звернення, керівник ОПУ подякував воїнам за їхню незламність, назвавши піхоту основою опору, та закликав бійців берегти себе і своїх побратимів.

Новини.LIVE повідомляли, що в Україні 6 травня святкують День піхоти ЗСУ. Читайте про те, які задачі виконують піхотинці на фронті, а також коли це свято започаткували на офіційному рівні.

З Днем піхоти українців привітав Президент України Володимир Зеленський. Він подякував усім воїнам за оборону фронту та показав фото військових.

Також до привітань приєднався Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він заявив, що наразі стоїть пріоритетна задача знизити втрати серед піхотинців та активно впровадити новітні технології.