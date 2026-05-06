Головна Новини дня Головком ЗСУ Сирський привітав військових із Днем піхоти

Дата публікації: 6 травня 2026 08:29
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до військовослужбовців мотопіхотних, механізованих, гірсько-штурмових, стрілецьких та штурмових підрозділів із привітанням до Дня піхоти, який в Україні відзначають 6 травня. У своїй заяві він підкреслив ключову роль цих військ у зупинці ворожого наступу та захисті європейського континенту. За словами командувача, у ці хвилини оборонці продовжують відбивати численні атаки армії Росії.

Про це Олександр Сирський повідомив у соцмережі Facebook, передає Новини.LIVE.

Сирський привітав українців з Днем піхоти

Посадовець зазначив, що регулярно відвідує нульові позиції і постійно розмовляє з військовими. Це дає йому чітке розуміння тих надважких умов та величезного навантаження, з якими щодня стикаються українські захисники під час виконання бойових завдань. Щоб вберегти особовий склад, армія потребує негайного технологічного посилення.

"Недарма кажуть: межа між добром і злом проходить там, де окопалась наша піхота. І сьогодні, в ці хвилини, українські солдати відбивають десятки російських атак на фронті. Наше завдання — максимально зберегти піхоту. Це означає — слід дати їй на допомогу нові технології, зокрема безпілотні літаючі та наземні комплекси. Розвиток і поширення інновацій у Збройних Силах України – мій особистий пріоритет", — сказав Сирський.

Окремо командувач подякував кожному воїну за їхню відданість присязі, стійкість та мужність у протистоянні. Він також віддав шану побратимам і посестрам, які поклали свої життя в боротьбі за незалежність українського народу, додавши, що їхня найвища жертва не буде даремною.

Новини.LIVE зазначає, що це свято було встановлене указом Президента у 2019 році, а дата присвячена перемозі у битві під Жовтими Водами в 1648 році, де козацька піхота відіграла ключову роль. Читайте детальніше про День піхоти в Україні та які завдання піхотинці виконують на фронті.

Тим часом українські командири та військові висловлювалися щодо браку піхотинців на фронті. Вони закликали мінімізувати втрати піхотинців та  переформатувати стратегію бою. Відтак в ЗСУ уже використовують та тестують НРК й інші технології для часткової заміни живої піхоти на фронті.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
