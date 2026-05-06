Главком ВСУ Сырский поздравил военных с Днем пехоты

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к военнослужащим мотопехотных, механизированных, горно-штурмовых, стрелковых и штурмовых подразделений с поздравлением ко Дню пехоты, который в Украине отмечают 6 мая. В своем заявлении он подчеркнул ключевую роль этих войск в остановке вражеского наступления и защите европейского континента. По словам командующего, в эти минуты защитники продолжают отражать многочисленные атаки армии России.

Об этом Александр Сырский сообщил в соцсети Facebook, передает Новини.LIVE.

Сырский поздравил украинцев с Днем пехоты

Чиновник отметил, что регулярно посещает нулевые позиции и постоянно разговаривает с военными. Это дает ему четкое понимание тех сверхтяжелых условий и огромной нагрузки, с которыми ежедневно сталкиваются украинские защитники во время выполнения боевых задач. Чтобы уберечь личный состав, армия нуждается в немедленном технологическом усилении.

"Недаром говорят: граница между добром и злом проходит там, где окопалась наша пехота. И сегодня, в эти минуты, украинские солдаты отражают десятки российских атак на фронте. Наша задача — максимально сохранить пехоту. Это означает — следует дать ей в помощь новые технологии, в частности беспилотные летающие и наземные комплексы. Развитие и распространение инноваций в Вооруженных Силах Украины — мой личный приоритет", — сказал Сырский.

Отдельно командующий поблагодарил каждого воина за их преданность присяге, стойкость и мужество в противостоянии. Он также отдал дань уважения собратьям и сестрам, которые положили свои жизни в борьбе за независимость украинского народа, добавив, что их наивысшая жертва не будет напрасной.

Новини.LIVE отмечает, что этот праздник был установлен указом Президента в 2019 году, а дата посвящена победе в битве под Желтыми Водами в 1648 году, где казацкая пехота сыграла ключевую роль.

Между тем украинские командиры и военные высказывались о нехватке пехотинцев на фронте. Они призвали минимизировать потери пехотинцев и переформатировать стратегию боя. Поэтому в ВСУ уже используют и тестируют НРК и другие технологии для частичной замены живой пехоты на фронте.