День піхоти: найголовніше про героїв, які першими йдуть у бій

Воїни Сухопутних військ. Фото: AP

У середу, 6 травня, в Україні відзначають День піхоти Збройних cил України. Це свято військових, які виконують одну з найважчих і найнебезпечніших ролей на війні. Саме піхотинці перебувають безпосередньо на передовій, тримають оборону, штурмують позиції та звільняють українські території.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про це свято та як воно виникло.

Чому День піхоти відзначають 6 травня

День піхоти Збройних cил України присвячений воїнам механізованих, мотопіхотних і гірсько-штурмових підрозділів, які щодня боронять державу, часто ризикуючи власним життям.

Українська піхота на фронті. Фото: AP

Дата свята має символічне значення. 6 травня вшановують святого Юрія (Георгія), якого традиційно вважають покровителем воїнів. Саме тому цей день обрали для вшанування української піхоти — як символ мужності, сили та захисту.

Це свято є відносно новим. Його започаткували у 2019 році указом тодішнього президента Петра Порошенка.

Читайте також:

Головна мета — вшанувати героїзм військових, які захищають незалежність і територіальну цілісність України, а також сформувати сучасні військові традиції.

Хто такі піхотинці

Піхота — це військові, які воюють на землі, безпосередньо на лінії фронту. Вони першими зустрічають ворога, утримують позиції та просуваються вперед під час наступів. Фактично саме піхота є основою Сухопутних військ — без неї неможливі ні оборона, ні звільнення територій.

Військові на фронті. Фото: AP

Після початку повномасштабного вторгнення роль піхоти стала ще більш визначальною. Саме ці підрозділи:

тримають лінію фронту;

виконують найскладніші бойові завдання;

працюють у надзвичайно важких умовах — під постійними обстрілами.

Як відзначають День піхоти

У цей день військових вітають на державному рівні, відзначають нагородами, а також дякують їм за службу. Для суспільства це привід згадати полеглих героїв і підтримати тих, хто продовжує боротьбу.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно українські воїни зупинили просування ворога під Покровськом. Цей напрямок є найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності активного фронту. Окупантів знищували воїни 32-ї та 155-ї окремих механізованих бригад.

Також повідомлялося, що українським військовим можуть обмежити доступ до азартних ігор. Відповідний механізм вже напрацьовують. Очікується, що під час входу в гру користувач проходитиме перевірку в реєстрі осіб, яким заборонено доступ до азартних ігор.