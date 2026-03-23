Українським військовим обмежать доступ до азартних ігор

Військовий тримає телефон в руках. Фото: АрміяInform

В Україні військовим обмежать доступ до азартних ігор під час воєнного стану. Мінцифри разом з Міноборони готує відповідний механізм, покликаний продовжити системну боротьбу з лудоманією.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Мінцифри.

Як працюватимуть обмеження

Як пояснили у Мінцифри, наразі працюють над тим, аби обмежити доступ військових до азартних ігор. Мета такого механізму — захистити військових та їхніх рідних від ризиків та наслідків ігрової залежності.

"Для цього разом із Міноборони готуємо механізм, який обмежить участь захисників і захисниць в азартних іграх на час воєнного стану", — зазначають у Мінцифри.

Повідомлення Мінцифри. Фото: скриншот

Обмеження будуть діяти таким чином: під час входу в гру користувач проходитиме перевірку в реєстрі осіб, яким заборонено доступ до азартних ігор. Також користувача перевірятимуть у реєстрі військовослужбовців.

"Якщо обмеження підтверджується — доступ до гри блокується", — пояснили у Мінцифри.

При цьому у організатори азартних ігор не будуть бачити статус військового. Система передаватиме тільки факт обмеження без пояснень.

