Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Українським військовим обмежать доступ до азартних ігор

Українським військовим обмежать доступ до азартних ігор

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 19:37
Українським військовим обмежать доступ до азартних ігор
Військовий тримає телефон в руках. Фото: АрміяInform

В Україні військовим обмежать доступ до азартних ігор під час воєнного стану. Мінцифри разом з Міноборони готує відповідний механізм, покликаний продовжити системну боротьбу з лудоманією.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Мінцифри. 

Читайте також:

Як працюватимуть обмеження

Як пояснили у Мінцифри, наразі працюють над тим, аби обмежити доступ військових до азартних ігор. Мета такого механізму — захистити військових та їхніх рідних від ризиків та наслідків ігрової залежності.

"Для цього разом із Міноборони готуємо механізм, який обмежить участь захисників і захисниць в азартних іграх на час воєнного стану", — зазначають у Мінцифри.

Українські військові не зможуть мати доступ до азартних ігор
Повідомлення Мінцифри. Фото: скриншот

Обмеження будуть діяти таким чином: під час входу в гру користувач проходитиме перевірку в реєстрі осіб, яким заборонено доступ до азартних ігор. Також користувача перевірятимуть у реєстрі військовослужбовців.

"Якщо обмеження підтверджується — доступ до гри блокується", — пояснили у Мінцифри.

При цьому у організатори азартних ігор не будуть бачити статус військового. Система передаватиме тільки факт обмеження без пояснень.

Раніше ми писали, що футбольний клуб "Динамо" отримав великий штраф. Йдеться про суму у понад п'ять мільйонів гривень за порушення вимог законодавства щодо реклами азартних ігор.

Також голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що потрібно вдосконалити систему контролю грального ринку. За його словами, сьогодні це працює не на державу, а на операторів азартних ігор.

азартні ігри військові
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації