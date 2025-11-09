Гетманцев заявив, що PlayCity працює на інтереси грального бізнесу

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що система контролю грального ринку PlayCity сьогодні працює не на державу, а на операторів азартних ігор. За його словами, це пояснює бездіяльність регулятора та відсутність чітких обмежень для гравців.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Гетманцев про контроль азартних ігор в Україні

Данило Гетманцев вважає, що українське державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity створили з ініціативи Мінцифри не для контролю, а для прикриття інтересів грального бізнесу.

Нардеп заявив, що система контролю грального ринку сьогодні працює не на державу, а на операторів азартних ігор. Це, мовляв, пояснює і бездіяльність регулятора, і дивну позицію щодо лімітів на гру: замість чіткого обмеження витрат, гравцям пропонують самостійно їх собі виставляти.

"Люди абсолютно переконані в тому, що ці ліміти мають бути, але точно не мають бути через встановлення самим гравцем. Тобто їх фактично нема", — зазначив Гетманцев.

Водночас він додав, що гральним компаніям заборонено розміщувати рекламу на піратських та російських сайтах, але це постійно відбувається і ніхто не штрафує.

Крім того, Гетманцев розкритикував підхід Мінцифри до ліцензій для лотерей — замість відкритих тендерів з іноземними гравцями, начебто хочуть просто "роздати" дозволи тим, хто вже працює в Україні.

