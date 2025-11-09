Гетманцев заявил, что PlayCity работает на интересы игорного бизнеса

Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что система контроля игорного рынка PlayCity сегодня работает не на государство, а на операторов азартных игр. По его словам, это объясняет бездействие регулятора и отсутствие четких ограничений для игроков.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью для Новини.LIVE.

Гетманцев о контроле азартных игр в Украине

Даниил Гетманцев считает, что украинское государственное агентство для регулирования азартных игр и лотерей PlayCity создали по инициативе Минцифры не для контроля, а для прикрытия интересов игорного бизнеса.

Нардеп заявил, что система контроля игорного рынка сегодня работает не на государство, а на операторов азартных игр. Это, мол, объясняет и бездеятельность регулятора, и странную позицию по лимитам на игру: вместо четкого ограничения расходов, игрокам предлагают самостоятельно их себе выставлять.

"Люди абсолютно убеждены в том, что эти лимиты должны быть, но точно не должны быть из-за установления самим игроком. То есть их фактически нет", — отметил Гетманцев.

В то же время он добавил, что игорным компаниям запрещено размещать рекламу на пиратских и российских сайтах, но это постоянно происходит и никто не штрафует.

Кроме того, Гетманцев раскритиковал подход Минцифры к лицензиям для лотерей — вместо открытых тендеров с иностранными игроками, вроде бы хотят просто "раздать" разрешения тем, кто уже работает в Украине.

Напомним, что ранее Гетманцев высказался о мошеннической схеме одного из крупнейших казино в Украине.

Также Гетманцев заявлял, что гостиничный бизнес до сих пор не вышел из тени.