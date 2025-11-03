Видео
Гостиничный бизнес так и не вышел из тени — детали от Гетманцева

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 18:04
обновлено: 18:42
Уклонение от налогов в сфере гостиничного бизнеса — Гетманцев назвал потери
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Еще с 2021 года были внедрены налоговые льготы для гостиничной отрасли, но они не привели к уменьшению тени. Сейчас остаются распространенными такие проблемы, как измельчение на ФЛП, схемы с трудоустройством и зарплата в конвертах.

Об этом рассказал председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в новой программе на собственном Youtube-канале.

Читайте также:

Гостиничный бизнес до сих пор в тени

Гетманцев рассказал, что в 2021 году государство пошло на уступки гостиничному бизнесу и снизило ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в три раза — до 7% на соответствующие услуги. По его словам, повышение цен и увеличение выручки от указанной деятельности должно было бы привести к полному отбеливанию этого рынка и значительному увеличению поступлений в государственный бюджет. Однако этого не произошло.

"Сохраняется соотношение в 2,5 раза между юридическими лицами и ФЛП в гостиничной отрасли. Причем 75% налоговых платежей платят именно юридические лица, количество которых в разы меньше, чем ФЛП", — сказал нардеп.

Он отметил, что измельчение на ФЛП в гостинице приводит к тому, что согласно документам, бизнес частично оформлен на юридическое лицо.

"Отдельные ФЛП предоставляют другие гостиничные услуги, услуги в ресторане при отеле, услуги по парковке транспорта возле отеля, осуществляют торговлю в магазинах, которые открыты в этом отеле. Хотя это единый бизнес, который управляется по единой системе и является единым целым", — подчеркнул Гетманцев.

В то же время он добавил, что при этом распространено использование схем с трудоустройством и выплат зарплаты в конвертах. По словам депутата, в 2025 году юридические лица платят в среднем 17,8 тысячи гривен зарплаты. А физические лица-предприниматели — даже меньше, чем минимальную заработную плату, установленную законом — 7,9 тысячи гривен. Такое происходит при том, что средняя заработная плата для вакансий в гостинично-ресторанной отрасли, по данным WorkUA, составляет около 25 тысяч гривен.

Даниил Гетманцев отметил, что за 2024-2025 годы из-за уклонения от налогообложения заработной платы в отрасли потери бюджета составили 1,5 миллиарда гривен.

"Неужели 7% НДС является такой бешеной экономией, которая заставляет наряду с юридическим лицом на общей системе иметь еще несколько ФЛП, на которых измельчать бизнес с целью уклонения от налогообложения и кражи денег у армии, которая защищает эти же отели? Неужели стоит этих сэкономленных денег то, что людей оформляют на минимальную заработную плату, не платя налоги и не перечисляя деньги в ту местную громаду, которая строит дороги, инфраструктуру для этого же самого отеля?" — отметил председатель финансового комитета ВРУ.

Напомним, ранее Гетманцев рассказал, что в 2025 году значительно вырос нелегальный рынок табака. Он считает, что за этим должны следить, в частности, правоохранительные органы.

Также депутат назвал новый инструмент поддержки прифронтового бизнеса. Недавно президент подписал закон о создании Национального учреждения развития, который в этом поможет.

ФЛП Даниил Гетманцев гостиницы бизнес НДС
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
