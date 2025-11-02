Видео
Видео

Дата публикации 2 ноября 2025 21:55
обновлено: 21:55
Нелегальный рынок табака — как вырос в 2025 году
Торговля табачными изделиями. Фото: РБК-Украина

Нелегальный рынок табака в 2025 году вырос с 12 до 16%. За этим должны следить правоохранительные органы.

Об этом заявил глава финансового комитета Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Нелегальный рынок табака в 2025 году

"Мы напринимали в табачной отрасли все, что могли. На заводе стоит круглосуточный пост. Все, что там происходит, происходит с видеофиксацией. Урегулировано все. Больше нельзя ввести других норм. Но нелегальный рынок вырос с 12 до 16%", — сказал Гетманцев.

По его словам, дело не в законе, а в его соблюдении. По его словам, за этим должны следить правоохранительные и фискальные органы.

"Лицензировали все, что возможно: и выращивание табака, и импорт табака, и все... Точно есть те, кто позволяют, кто закрывают глаза на вот эти преступления. И их мы должны или вычистить, или заставить работать", — сказал нардеп.

Напомним, ранее Гетманцев объяснил медленную детенизацию табачного бизнеса. По его словам, там большие деньги, чем в топливе или водке.

Также нардеп сообщил о росте теневого рынка табака еще в сентябре 2025 года. По состоянию на сейчас по всей стране сегодня работает более 50 тысяч точек.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
