Нелегальний ринок тютюну — як зріс у 2025 році

Торгівля тютюновими виробами. Фото: РБК-Україна

Нелегальний ринок тютюну у 2025 році зріс із 12 до 16%. За цим мають стежити правоохоронні органи.

Про це заявив голова фінансового комітету Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

Нелегальний ринок тютюну у 2025 році

"Ми наприймали в тютюновій галузі все, що могли. На заводі стоїть цілодобовий пост. Все, що там відбувається, відбувається з відеофіксацією. Врегульовано все. Більше не можна ввести інших норм. Але нелегальний ринок зріс з 12 до 16%", — сказав Гетманцев.

За його словами, річ не в законі, а у його дотриманні. За його словами, за цим мають стежити правоохоронні та фіскальні органи.

"Ліцензували все, що можливо: і вирощування тютюну, і імпорт тютюну, і все... Точно є ті, хто дозволяють, хто закривають очі на ось ці злочини. І їх ми маємо або вичистити, або змусити працювати", — сказав нардеп.

Нагадаємо, раніше Гетманцев пояснив повільну детінізацію тютюнового бізнесу. За його словами, там більші гроші, чим у паливі чи горілці.

Також нардеп повідомив про зростання тіньового ринку тютюну ще у вересні 2025 року. Станом на зараз по всій країні сьогодні працює понад 50 тисяч точок.