Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нелегальний ринок тютюну значно зріс у 2025 році — деталі

Нелегальний ринок тютюну значно зріс у 2025 році — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 21:55
Оновлено: 21:55
Нелегальний ринок тютюну — як зріс у 2025 році
Торгівля тютюновими виробами. Фото: РБК-Україна

Нелегальний ринок тютюну у 2025 році зріс із 12 до 16%. За цим мають стежити правоохоронні органи.

Про це заявив голова фінансового комітету Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Нелегальний ринок тютюну у 2025 році

"Ми наприймали в тютюновій галузі все, що могли.  На заводі стоїть цілодобовий пост. Все, що там відбувається, відбувається з відеофіксацією. Врегульовано все. Більше не можна ввести інших норм. Але нелегальний ринок зріс з 12 до 16%",  — сказав Гетманцев.

Реклама

За його словами, річ не в законі, а у його дотриманні. За його словами, за цим мають стежити правоохоронні та фіскальні органи. 

"Ліцензували все, що можливо: і вирощування тютюну, і імпорт тютюну, і все... Точно є ті, хто дозволяють, хто закривають очі на ось ці злочини. І їх ми маємо або вичистити, або змусити працювати", — сказав нардеп. 

Реклама

Нагадаємо, раніше Гетманцев пояснив повільну детінізацію тютюнового бізнесу. За його словами, там більші гроші, чим у паливі чи горілці. 

Також нардеп повідомив про зростання тіньового ринку тютюну ще у вересні 2025 року. Станом на зараз по всій країні сьогодні працює понад 50 тисяч точок.

Данило Гетманцев поліція імпорт тютюн нелегальний тютюн
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації