Тіньовий ринок тютюну зростає - Гетманцев

В Україні продовжує зростати тіньовий ринок тютюну та алкоголю. По всій країні сьогодні працює понад 50 тисяч точок, де продають контрафактну або нелегальну продукцію.

Про це повідомив голова парламентського фінансового комітету Данила Гетманцев і інтерв'ю Новини.LIVE.

Тіньовий ринок тютюну зростає

Він наголосив, що такі торгові місця діють фактично відкрито навіть у столиці. За його словами, за останні місяці в Києві з’явилося чимало невеликих кіосків, де пропонують цигарки та електронні сигарети, попри те що їх продаж Верховна Рада вже обмежила. Подібна продукція, зазначив Гетманцев, реалізується і в торгівельних центрах.

"Це бізнес, який не приховується. Якщо не помічати його у Києві, то це означає лише одне — свідоме ігнорування. Достатньо просто пройтися вулицями, аби зрозуміти масштаб проблеми", — підкреслив нардеп.

Посилаючись на дослідження компанії Kantar, Гетманцев підтвердив: нелегальний обіг підакцизних товарів став серйозним викликом, а ефективність роботи правоохоронних органів можна оцінити навіть без статистики — достатньо звернути увагу на те, що відбувається в містах.

Нагадаємо, що в Україні чинне законодавство суворо обмежує можливість курити у громадських місцях. Заборона стосується не лише звичайних тютюнових виробів, але й пристроїв для їх споживання без згоряння, електронних сигарет, кальянів і трав’яних сумішей для куріння. Порушники можуть отримати чималий штраф.

Раніше ми писали, на скільки можуть оштрафувати за незаконну торгівлю на вулиці у 2025 році.