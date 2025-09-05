Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гетманцев повідомив про зростання тіньового ринку тютюну

Гетманцев повідомив про зростання тіньового ринку тютюну

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 22:55
Тіньовий ринок тютюну зростає - Гетманцев
Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

В Україні продовжує зростати тіньовий ринок тютюну та алкоголю. По всій країні сьогодні працює понад 50 тисяч точок, де продають контрафактну або нелегальну продукцію.

Про це повідомив голова парламентського фінансового комітету Данила Гетманцев і інтерв'ю Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Тіньовий ринок тютюну зростає

Він наголосив, що такі торгові місця діють фактично відкрито навіть у столиці. За його словами, за останні місяці в Києві з’явилося чимало невеликих кіосків, де пропонують цигарки та електронні сигарети, попри те що їх продаж Верховна Рада вже обмежила. Подібна продукція, зазначив Гетманцев, реалізується і в торгівельних центрах.

"Це бізнес, який не приховується. Якщо не помічати його у Києві, то це означає лише одне — свідоме ігнорування. Достатньо просто пройтися вулицями, аби зрозуміти масштаб проблеми", — підкреслив нардеп.

Посилаючись на дослідження компанії Kantar, Гетманцев підтвердив: нелегальний обіг підакцизних товарів став серйозним викликом, а ефективність роботи правоохоронних органів можна оцінити навіть без статистики — достатньо звернути увагу на те, що відбувається в містах.

Нагадаємо, що в Україні чинне законодавство суворо обмежує можливість курити у громадських місцях. Заборона стосується не лише звичайних тютюнових виробів, але й пристроїв для їх споживання без згоряння, електронних сигарет, кальянів і трав’яних сумішей для куріння. Порушники можуть отримати чималий штраф.

Раніше ми писали, на скільки можуть оштрафувати за незаконну торгівлю на вулиці у 2025 році.

алкоголь Данило Гетманцев економіка акцизи тютюн
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації