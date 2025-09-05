Теневой рынок табака растет - Гетманцев

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

В Украине продолжает расти теневой рынок табака и алкоголя. По всей стране сегодня работает более 50 тысяч точек, где продают контрафактную или нелегальную продукцию.

Об этом сообщил глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев и интервью Новини.LIVE.

Теневой рынок табака растет

Он подчеркнул, что такие торговые места действуют фактически открыто даже в столице. По его словам, за последние месяцы в Киеве появилось немало небольших киосков, где предлагают сигареты и электронные сигареты, несмотря на то что их продажу Верховная Рада уже ограничила. Подобная продукция, отметил Гетманцев, реализуется и в торговых центрах.

"Это бизнес, который не скрывается. Если не замечать его в Киеве, то это означает лишь одно — сознательное игнорирование. Достаточно просто пройтись по улицам, чтобы понять масштаб проблемы", — подчеркнул нардеп.

Ссылаясь на исследования компании Kantar, Гетманцев подтвердил: нелегальный оборот подакцизных товаров стал серьезным вызовом, а эффективность работы правоохранительных органов можно оценить даже без статистики — достаточно обратить внимание на то, что происходит в городах.

Напомним, что в Украине действующее законодательство строго ограничивает возможность курить в общественных местах. Запрет касается не только обычных табачных изделий, но и устройств для их потребления без сгорания, электронных сигарет, кальянов и травяных смесей для курения. Нарушители могут получить немалый штраф.

Ранее мы писали, на сколько могут оштрафовать за незаконную торговлю на улице в 2025 году.