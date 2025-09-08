Детінізація тютюнового бізнесу — Гетманцев пояснив, як це відбувається

Гетманцев пояснив повільну детінізацію тютюнового бізнесу
Очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, чому детінізація тютюнового бізнесу відбувається повільніше. За його словами, там більші гроші, чим у паливі чи горілці.
Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю Новини.LIVE.
Детінізація тютюнового бізнесу
Гетманцев зауважив, що "схемщики" тютюнового бізнесу борються за своє життя, оскільки постійно з цього заробляли. За його словами, необхідно мати волю, аби їх присікати.
"В тютюні, я вам скажу, моя особиста думка, чому важче, тому що там більше тіньових грошей. Більше, ніж в паливі, більше, ніж, тим більше в горілці. І ми з усіх підакцизних товарів найбільше отримуємо від тютюну", — каже Гетманцев.
За його словами, саме тому в них більші ресурси та звʼязки, а корупцію фінансують більш потужно.
Нагадаємо, Гетманцев заявив про зростання в Україні тіньового ринку тютюну та алкоголю. За його словами, наразі працює понад 50 тисяч точок.
Крім того, очільник фінансового комітету Верховної Ради закликав запровадити відповідальність для чиновників за бездіяльність.
