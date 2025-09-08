Відео
Головна Новини дня Гетманцев пояснив повільну детінізацію тютюнового бізнесу

Гетманцев пояснив повільну детінізацію тютюнового бізнесу

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 13:38
Детінізація тютюнового бізнесу — Гетманцев пояснив, як це відбувається
Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, чому детінізація тютюнового бізнесу відбувається повільніше. За його словами, там більші гроші, чим у паливі чи горілці. 

Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

Читайте також:

Детінізація тютюнового бізнесу

Гетманцев зауважив, що "схемщики" тютюнового бізнесу борються за своє життя, оскільки постійно з цього заробляли. За його словами, необхідно мати волю, аби їх присікати.

"В тютюні, я вам скажу, моя особиста думка, чому важче, тому що там більше тіньових грошей. Більше, ніж в паливі, більше, ніж, тим більше в горілці. І ми з усіх підакцизних товарів найбільше отримуємо від тютюну", — каже Гетманцев.

За його словами, саме тому в них більші ресурси та звʼязки, а корупцію фінансують більш потужно.

Нагадаємо, Гетманцев заявив про зростання в Україні тіньового ринку тютюну та алкоголю. За його словами, наразі працює понад 50 тисяч точок.

Крім того, очільник фінансового комітету Верховної Ради закликав запровадити відповідальність для чиновників за бездіяльність.

податки Данило Гетманцев Україна бізнес тютюн
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
