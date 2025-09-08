Детінізація тютюнового бізнесу — Гетманцев пояснив, як це відбувається

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, чому детінізація тютюнового бізнесу відбувається повільніше. За його словами, там більші гроші, чим у паливі чи горілці.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

Детінізація тютюнового бізнесу

Гетманцев зауважив, що "схемщики" тютюнового бізнесу борються за своє життя, оскільки постійно з цього заробляли. За його словами, необхідно мати волю, аби їх присікати.

"В тютюні, я вам скажу, моя особиста думка, чому важче, тому що там більше тіньових грошей. Більше, ніж в паливі, більше, ніж, тим більше в горілці. І ми з усіх підакцизних товарів найбільше отримуємо від тютюну", — каже Гетманцев.

За його словами, саме тому в них більші ресурси та звʼязки, а корупцію фінансують більш потужно.

Нагадаємо, Гетманцев заявив про зростання в Україні тіньового ринку тютюну та алкоголю. За його словами, наразі працює понад 50 тисяч точок.

Крім того, очільник фінансового комітету Верховної Ради закликав запровадити відповідальність для чиновників за бездіяльність.