Детинизация табачного бизнеса — Гетманцев объяснил, как это происходит

Гетманцев объяснил медленную детенизацию табачного бизнеса
Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, почему детенизация табачного бизнеса происходит медленнее. По его словам, там большие деньги, чем в топливе или водке.
Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.
Детенизация табачного бизнеса
Гетманцев отметил, что "схемщики" табачного бизнеса борются за свою жизнь, поскольку постоянно на этом зарабатывали. По его словам, необходимо иметь волю, чтобы их пресекать.
"В табаке, я вам скажу, мое личное мнение, почему труднее, потому что там больше теневых денег. Больше, чем в топливе, больше, чем, тем более в водке. И мы из всех подакцизных товаров больше всего получаем от табака", — говорит Гетманцев.
По его словам, именно поэтому у них большие ресурсы и связи, а коррупцию финансируют более мощно.
Напомним, Гетманцев заявил о росте в Украине теневого рынка табака и алкоголя. По его словам, сейчас работает более 50 тысяч точек.
Кроме того, глава финансового комитета Верховной Рады призвал ввести ответственность для чиновников за бездействие.
