Главная Новости дня Гетманцев объяснил медленную детенизацию табачного бизнеса

Гетманцев объяснил медленную детенизацию табачного бизнеса

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 13:38
Детинизация табачного бизнеса — Гетманцев объяснил, как это происходит
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, почему детенизация табачного бизнеса происходит медленнее. По его словам, там большие деньги, чем в топливе или водке.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Детенизация табачного бизнеса

Гетманцев отметил, что "схемщики" табачного бизнеса борются за свою жизнь, поскольку постоянно на этом зарабатывали. По его словам, необходимо иметь волю, чтобы их пресекать.

"В табаке, я вам скажу, мое личное мнение, почему труднее, потому что там больше теневых денег. Больше, чем в топливе, больше, чем, тем более в водке. И мы из всех подакцизных товаров больше всего получаем от табака", — говорит Гетманцев.

По его словам, именно поэтому у них большие ресурсы и связи, а коррупцию финансируют более мощно.

Напомним, Гетманцев заявил о росте в Украине теневого рынка табака и алкоголя. По его словам, сейчас работает более 50 тысяч точек.

Кроме того, глава финансового комитета Верховной Рады призвал ввести ответственность для чиновников за бездействие.

Автор:
Аркадий Пастула
