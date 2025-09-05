Гетманцев призвал наказывать чиновников за бездействие
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскритиковал работу Министерства цифровой трансформации. Он отметил необходимость ввести ответственность для чиновников за невыполнение своих обязанностей.
Об этом он сообщил и интервью для Новини.LIVE.
Гетманцев жестко высказался относительно Минцифры
Он отметил, что запуск онлайн-мониторинга азартных игр, который должен был начаться до 30 сентября, а также электронной акцизной марки с 1 января, скорее всего, не состоится вовремя.
По мнению Гетманцева, это свидетельствует о бездействии отдельных структур, которое государство больше не может игнорировать.
"Чиновников надо заставить выполнять свою работу. Если этого не будет, следует вводить наказание за бездействие", — подчеркнул народный депутат.
В разговоре он также упомянул о прозрачности в работе государственных учреждений, в частности трансляции заседаний Верховной Рады. По словам Гетманцева, хотя рейтинги таких прямых эфиров обычно ниже, чем у развлекательного контента, важно, чтобы граждане видели реальную картину, а не искаженные факты.
Он подчеркнул, что преодоление теневых схем напрямую будет влиять на социальную сферу — от финансирования образования и медицины до обеспечения пенсий.
Напомним, также Даниил Гетманцев высказался, сколько понадобится средств на восстановление Украины.
Тем временем Украина наращивает свой госдолг. Гетманцев объяснил, грозит ли Украине дефолт.
Читайте Новини.LIVE!