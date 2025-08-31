Гетманцев сказал, сколько денег нужно для послевоенного восстановления

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ответил, сколько средств необходимо на послевоенное восстановление Украины. По его словам, речь идет о более чем 520 миллиардах долларов.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Гетманцев назвал сумму, необходимую для восстановления

Гетманцев отметил, что, по оценке Всемирного банка, на послевоенное восстановление Украины нужно более 520 миллиардов долларов — это почти три наших ВВП.

"Я не могу вам сказать прямо сейчас, сколько нужно средств. Но у нас есть отчет Всемирного банка на конец 2024 года. И согласно этому отчету на восстановление нам нужно более 520 миллиардов долларов. Это огромные деньги. Для сравнения — это чуть меньше, чем три наших ВВП", — сказал Гетманцев.

В то же время глава Комитета ВРУ по вопросам финансов отметил, что Украина уже начала восстановление, даже несмотря на то, что полномасштабная война продолжается. По его словам — "восстановление не ждет мира".

"Уже сегодня правительство работает над тем, чтобы привлечь деньги на восстановление. Есть определенные программы, есть определенные механизмы, определенные инструменты, которые используются для того, чтобы эти деньги привлечь и восстановление состоялось. Но хотел бы напомнить, что восстановление не ждет мира, восстановление начинается и продолжается уже сейчас", — объяснил Гетманцев.

В частности, он напомнил, что на прошлой неделе был принят закон о Defence City, который создает условия для того, чтобы украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) стал лучшим в мире.

"На прошлой неделе мы приняли закон о Defence City, который создает условия для того, чтобы наш ОПК стал лучшим в мире. Не только это, многое другое мы делаем, чтобы восстановление происходило уже сейчас. Есть четкий план, понимание, что необходимо делать для того, чтобы как можно скорее мы восстановились", — резюмировал председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов.

Ранее Даниил Гетманцев заявлял, что Украина наращивает свой государственный долг и в 2026 году он составит 110% от уровня ВВП.

Также Гетманцев спрогнозировал, что будет дальше с инфляцией в Украине.