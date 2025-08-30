Гетманцев заявил, что госдолг Украины составляет 108% ВВП, но это не означает дефолта

Председатель финансового комитета Даниил Гетманцев. Фото: Кадр из видео

Украина наращивает свой госдолг и в 2026 году он составит 110% от уровня ВВП. В этом году он вырастет до 108% ВВП.

Об этом в интервью для Новини.LIVE заявил глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

Гетманцев заявил, что такой рост госдолга не будет означать дефолт. Накопление госдолга контролируемое и вызвано бешеными расходами на оборону от российских оккупантов.

По словам Гетманцева, Украина тратит на милитарные расходы 31% ВВП. При этом он привел пример, что страны НАТО только через десять лет будут тратить 5% от ВВП на оборону.

"Если говорить о проблеме государственного долга в целом, - то составляющая этой проблемы (обслуживание долга), говорит нам о том, что ситуация является абсолютно контролируемой. На самом деле это нам стоит гораздо меньше, чем если бы мы делали эти заимствования в других условиях", — заявил Гетманцев.

Также чиновник отметил, что в случае мира прогнозируется снижение соотношения долга к ВВП уже с 2027 года.

