Главная Новости дня Грозит ли Украине дефолт из-за госдолга в 108% ВВП — Гетманцев

Грозит ли Украине дефолт из-за госдолга в 108% ВВП — Гетманцев

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 06:55
Гетманцев заявил, что госдолг Украины составляет 108% ВВП, но это не означает дефолта
Председатель финансового комитета Даниил Гетманцев. Фото: Кадр из видео

Украина наращивает свой госдолг и в 2026 году он составит 110% от уровня ВВП. В этом году он вырастет до 108% ВВП.

Об этом в интервью для Новини.LIVE заявил глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

Читайте также:

Ждет ли Украину дефолт из-за роста госдолга

Гетманцев заявил, что такой рост госдолга не будет означать дефолт. Накопление госдолга контролируемое и вызвано бешеными расходами на оборону от российских оккупантов.

По словам Гетманцева, Украина тратит на милитарные расходы 31% ВВП. При этом он привел пример, что страны НАТО только через десять лет будут тратить 5% от ВВП на оборону.

"Если говорить о проблеме государственного долга в целом, - то составляющая этой проблемы (обслуживание долга), говорит нам о том, что ситуация является абсолютно контролируемой. На самом деле это нам стоит гораздо меньше, чем если бы мы делали эти заимствования в других условиях", — заявил Гетманцев.

Также чиновник отметил, что в случае мира прогнозируется снижение соотношения долга к ВВП уже с 2027 года.

Ранее сообщалось, что Даниил Гетманцев заявил о снижении инфляции. Он сказал, что этому способствует надежный золотовалютный фонд Украины.

Также Даниил Гетманцев предлагает платить учителям так, как репетиторам. Речь идет о сумме в 500 долларов в месяц.

ВВП госдолг Даниил Гетманцев экономика дефолт
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
