Гетманцев заявив, що держборг України становить 108% ВВП, але це не означає дефолту

Голова фінансового комітету Данило Гетманцев. Фото: Кадр з відео

Україна нарощує свій держборг і у 2026 році він становитиме 110% від рівня ВВП. У цьому році він зросте до 108% ВВП.

Про це в інтерв'ю для Новини.LIVE заявив голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Реклама

Читайте також:

Чи чекає Україну дефолт через зростання держборгу

Гетманцев заявив, що таке зростання держборгу не означатиме дефолт. Накопичення держборгу контрольоване і викликано шаленими витратами на оборону від російських окупантів.

За словами Гетманцева, Україна витрачає на мілітарні видатки 31% ВВП. При цьому він навів приклад, що країни НАТО тільки через десять років будуть витрачати 5% від ВВП на оборону.

"Якщо говорити про проблему державного боргу в цілому, — то складник цієї проблеми (обслуговування боргу), говорить нам про те, що ситуація є абсолютно контрольованою. Насправді це нам коштує набагато менше, ніж якби ми робили ці запозичення в інших умовах", — заявив Гетманцев.

Також чиновник зауважив, що у випадку миру прогнозується зниження співвідношення боргу до ВВП вже з 2027 року.

Раніше повідомлялось, що Данило Гетманцев заявив про зниження інфляції. Він сказав, що цьому сприяє надійний золотовалютний фонд України.

Також Данило Гетманцев пропонує платити вчителям так, як репетиторам. Йдеться про суму у 500 доларів на місяць.