Данило Гетманцев спрогнозував зменшення рівня інфляції до кінця року і назвав причини

Золотовалютні резерви України зараз знаходяться на рівні 43 мільярдів доларів, що дозволяє надійно утримувати курс гривні та утримувати інфляцію. На сьогодні з понад 15% вона знизилась до 14,1% і це в умовах війни.

Таку інформацію озвучив голова фінансового комітету Данило Гетманцев в інтервʼю для Новини.LIVE.

За словами Гетманцева, у Нацбанку працює дуже професійна команда, а також запроваджена жорстка монетарна політика. Разом з золотовалютними резервами це дозволяє зменшувати інфляційні процеси.

"Ми будемо мати до кінця року ще більше уповільнення інфляції. Це прогноз. І навіть якщо нам не вдасться втриматися в 10%, тобто до 10%, як прогнозував Національний банк, все одно ця інфляція не буде катастрофічною", — зазначив Гетманцев.

Проте чиновник визнав, що будь-яка інфляція негативно впливає на доходи населення. Фактично доходи громадян зменшуються на рівень інфляції в країні.

"І якщо ми маємо на продовольчі товари 22% інфляції, це дуже велика інфляція. Це надвелика інфляція. Саме тому і соціальні стандарти мають переглядатися, і ми не маємо права заморожувати соціальні стандарти", — сказав Гетманцев

За його словами, влада має переглянути прожитковий мінімум і почати говорити з людьми чесно про те, скільки нам необхідно грошей виділяти на "соціалку".

