Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Що буде далі з інфляцією в Україні — Гетманцев дав відповідь

Що буде далі з інфляцією в Україні — Гетманцев дав відповідь

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 02:27
Данило Гетманцев спрогнозував зменшення рівня інфляції до кінця року і назвав причини
Голова фінансового комітету Данило Гетманцев. Фото: Кадр з відео

Золотовалютні резерви України зараз знаходяться на рівні 43 мільярдів доларів, що дозволяє надійно утримувати курс гривні та утримувати інфляцію. На сьогодні з понад 15% вона знизилась до 14,1% і це в умовах війни.

Таку інформацію озвучив голова фінансового комітету Данило Гетманцев в інтервʼю для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що далі буде з інфляцією в Україні

За словами Гетманцева, у Нацбанку працює дуже професійна команда, а також запроваджена жорстка монетарна політика. Разом з золотовалютними резервами це дозволяє зменшувати інфляційні процеси.

"Ми будемо мати до кінця року ще більше уповільнення інфляції. Це прогноз. І навіть якщо нам не вдасться втриматися в 10%, тобто до 10%, як прогнозував Національний банк, все одно ця інфляція не буде катастрофічною", — зазначив Гетманцев.

Проте чиновник визнав, що будь-яка інфляція негативно впливає на доходи населення. Фактично доходи громадян зменшуються на рівень інфляції в країні.

"І якщо ми маємо на продовольчі товари 22% інфляції, це дуже велика інфляція. Це надвелика інфляція. Саме тому і соціальні стандарти мають переглядатися, і ми не маємо права заморожувати соціальні стандарти", — сказав Гетманцев

За його словами, влада має переглянути прожитковий мінімум і почати говорити з людьми чесно про те, скільки нам необхідно грошей виділяти на "соціалку".

Раніше ми повідомляли про план дій Кабінету Міністрів на 2025-2026 роки. Йшлося про економічні перспективи України.

Також ми інформували, чи треба зараз купувати долари США. Давали прогнози експертів на найближчий час. 

курс гривні Кабінет міністрів прожитковий мінімум Данило Гетманцев інфляція економіка
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації