Главная Новости дня Что будет дальше с инфляцией в Украине — Гетманцев дал ответ

Что будет дальше с инфляцией в Украине — Гетманцев дал ответ

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 02:27
Даниил Гетманцев спрогнозировал уменьшение уровня инфляции до конца года и назвал причины
Председатель финансового комитета Даниил Гетманцев. Фото: Кадр из видео

Золотовалютные резервы Украины сейчас находятся на уровне 43 миллиардов долларов, что позволяет надежно удерживать курс гривны и удерживать инфляцию. На сегодня с более 15% она снизилась до 14,1% и это в условиях войны.

Такую информацию озвучил глава финансового комитета Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Что дальше будет с инфляцией в Украине

По словам Гетманцева, в Нацбанке работает очень профессиональная команда, а также введена жесткая монетарная политика. Вместе с золотовалютными резервами это позволяет уменьшать инфляционные процессы.

"Мы будем иметь до конца года еще большее замедление инфляции. Это прогноз. И даже если нам не удастся удержаться в 10%, то есть до 10%, как прогнозировал Национальный банк, все равно эта инфляция не будет катастрофической", — отметил Гетманцев.

Однако чиновник признал, что любая инфляция негативно влияет на доходы населения. Фактически доходы граждан уменьшаются на уровень инфляции в стране.

"И если мы имеем на продовольственные товары 22% инфляции, это очень большая инфляция. Это сверхбольшая инфляция. Именно поэтому и социальные стандарты должны пересматриваться, и мы не имеем права замораживать социальные стандарты", — сказал Гетманцев

По его словам, власть должна пересмотреть прожиточный минимум и начать говорить с людьми честно о том, сколько нам необходимо денег выделять на "социалку".

Ранее мы сообщали о плане действий Кабинета Министров на 2025-2026 годы. Речь шла об экономических перспективах Украины.

Также мы информировали, надо ли сейчас покупать доллары США. Давали прогнозы экспертов на ближайшее время.

курс гривны Кабинет министров прожиточный минимум Даниил Гетманцев инфляция экономика
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
