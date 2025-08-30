Даниил Гетманцев спрогнозировал уменьшение уровня инфляции до конца года и назвал причины

Председатель финансового комитета Даниил Гетманцев. Фото: Кадр из видео

Золотовалютные резервы Украины сейчас находятся на уровне 43 миллиардов долларов, что позволяет надежно удерживать курс гривны и удерживать инфляцию. На сегодня с более 15% она снизилась до 14,1% и это в условиях войны.

Такую информацию озвучил глава финансового комитета Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что дальше будет с инфляцией в Украине

По словам Гетманцева, в Нацбанке работает очень профессиональная команда, а также введена жесткая монетарная политика. Вместе с золотовалютными резервами это позволяет уменьшать инфляционные процессы.

"Мы будем иметь до конца года еще большее замедление инфляции. Это прогноз. И даже если нам не удастся удержаться в 10%, то есть до 10%, как прогнозировал Национальный банк, все равно эта инфляция не будет катастрофической", — отметил Гетманцев.

Однако чиновник признал, что любая инфляция негативно влияет на доходы населения. Фактически доходы граждан уменьшаются на уровень инфляции в стране.

"И если мы имеем на продовольственные товары 22% инфляции, это очень большая инфляция. Это сверхбольшая инфляция. Именно поэтому и социальные стандарты должны пересматриваться, и мы не имеем права замораживать социальные стандарты", — сказал Гетманцев

По его словам, власть должна пересмотреть прожиточный минимум и начать говорить с людьми честно о том, сколько нам необходимо денег выделять на "социалку".

Ранее мы сообщали о плане действий Кабинета Министров на 2025-2026 годы. Речь шла об экономических перспективах Украины.

Также мы информировали, надо ли сейчас покупать доллары США. Давали прогнозы экспертов на ближайшее время.