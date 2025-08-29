Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гетманцев запропонував платити вчителям по 1500 доларів

Гетманцев запропонував платити вчителям по 1500 доларів

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 21:51
Гетманцев назвав, яка зарплата повинна бути в українських вчителів
Термінова новина

Очільник фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев запропонував платити вчителям так, як репетиторам. Йдеться про 1500 доларів на місяць.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтервʼю Новини.LIVE у пʼятницю, 29 серпня.

Реклама
Читайте також:

Зарплати вчителям

Гетманцев зауважив, що наразі вчителі — це найбільш соціальна незахищена категорія бюджетників. 

"Це величезна кількість людей, величезна кількість сімей, яку держава послідовно, стабільно, недооцінює і ображає. Йдеться про матеріальне забезпечення та повагу", — каже він.

Наразі середня зарплата вчителів складає 15 000 гривень (350 доларів), що менше, чим в Молдові та інших країнах світу.

"Безперечно ми людину штовхаємо на те, що вона повинна щось ще заробляти, крім навчання дітей, а з іншого боку ми її принижуємо, ставлячи в соціально незахищені умови. Людина молода, яка вчиться, сто разів подумає, чи йти працювати за професією", — наголосив Гетманцев.

За його словами, якщо Україна не вкладає у вчителів, то ми програємо країну в цілому.

Він запропонував підхід в порівнянні з репетиторством, де можна отримувати близько 1500 доларів. 

"Мені здається, що конкуренція зарплат повинна будуватися з урахування репетиторства та вчитель повинен отримувати не менше. Ми повинні на це вийти", — каже Гетманцев.

Очільник фінансового комітету Ради заявив, що гроші на зарплати є, але наразі вони в тіні. За його словами, детінізація дозволить розвʼязати це питання. 

Нагадаємо, Пенсійний фонд України розʼяснив, яким буде розмір мінімальної зарплати у вересні та на що варто враховувати українцям.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки будуть отримувати вчителі в Україні до кінця поточного року.

вчителі Данило Гетманцев гроші Україна зарплатня
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації