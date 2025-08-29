Гетманцев назвав, яка зарплата повинна бути в українських вчителів

Гетманцев запропонував платити вчителям по 1500 доларів
Очільник фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев запропонував платити вчителям так, як репетиторам. Йдеться про 1500 доларів на місяць.
Про це Данило Гетманцев сказав в інтервʼю Новини.LIVE у пʼятницю, 29 серпня.
Зарплати вчителям
Гетманцев зауважив, що наразі вчителі — це найбільш соціальна незахищена категорія бюджетників.
"Це величезна кількість людей, величезна кількість сімей, яку держава послідовно, стабільно, недооцінює і ображає. Йдеться про матеріальне забезпечення та повагу", — каже він.
Наразі середня зарплата вчителів складає 15 000 гривень (350 доларів), що менше, чим в Молдові та інших країнах світу.
"Безперечно ми людину штовхаємо на те, що вона повинна щось ще заробляти, крім навчання дітей, а з іншого боку ми її принижуємо, ставлячи в соціально незахищені умови. Людина молода, яка вчиться, сто разів подумає, чи йти працювати за професією", — наголосив Гетманцев.
За його словами, якщо Україна не вкладає у вчителів, то ми програємо країну в цілому.
Він запропонував підхід в порівнянні з репетиторством, де можна отримувати близько 1500 доларів.
"Мені здається, що конкуренція зарплат повинна будуватися з урахування репетиторства та вчитель повинен отримувати не менше. Ми повинні на це вийти", — каже Гетманцев.
Очільник фінансового комітету Ради заявив, що гроші на зарплати є, але наразі вони в тіні. За його словами, детінізація дозволить розвʼязати це питання.
