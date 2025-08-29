Гетманцев назвав, яка зарплата повинна бути в українських вчителів

Термінова новина

Очільник фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев запропонував платити вчителям так, як репетиторам. Йдеться про 1500 доларів на місяць.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтервʼю Новини.LIVE у пʼятницю, 29 серпня.

Зарплати вчителям

Гетманцев зауважив, що наразі вчителі — це найбільш соціальна незахищена категорія бюджетників.

"Це величезна кількість людей, величезна кількість сімей, яку держава послідовно, стабільно, недооцінює і ображає. Йдеться про матеріальне забезпечення та повагу", — каже він.

Наразі середня зарплата вчителів складає 15 000 гривень (350 доларів), що менше, чим в Молдові та інших країнах світу.

"Безперечно ми людину штовхаємо на те, що вона повинна щось ще заробляти, крім навчання дітей, а з іншого боку ми її принижуємо, ставлячи в соціально незахищені умови. Людина молода, яка вчиться, сто разів подумає, чи йти працювати за професією", — наголосив Гетманцев.

За його словами, якщо Україна не вкладає у вчителів, то ми програємо країну в цілому.

Він запропонував підхід в порівнянні з репетиторством, де можна отримувати близько 1500 доларів.

"Мені здається, що конкуренція зарплат повинна будуватися з урахування репетиторства та вчитель повинен отримувати не менше. Ми повинні на це вийти", — каже Гетманцев.

Очільник фінансового комітету Ради заявив, що гроші на зарплати є, але наразі вони в тіні. За його словами, детінізація дозволить розвʼязати це питання.

