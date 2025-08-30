Видео
Гетманцев объяснил, как вернуть украинцев из-за границы

Гетманцев объяснил, как вернуть украинцев из-за границы

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 20:44
Гетманцев назвал две задачи, которые необходимо решить для возвращения украинцев
Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, как вернуть украинцев из-за границы. По его словам, нужно решить вопрос жилья и работы.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Возвращение украинцев домой

Гетманцев отметил, что речь не идет о каких-то существенных выплатах, кроме тех, что есть сейчас.

"Сейчас человек, который возвращается, он получает помощь для малообеспеченных на шесть месяцев, там какие-то гранты предусмотрены правительством. Это небольшая помощь, и мы не можем себе позволить большую помощь с учетом состояния бюджета, а с другой стороны, с учетом того, что люди, которые остались, этого не поймут", — говорит он.

Глава финансового комитета подчеркнул, что необходимо решить две проблемы для возвращения людей:

  • работа;
  • жилье.

По его словам, если говорить о жилье, то это программа "єОселя", которая должна быть открыта для всех украинцев.

"Если говорить о работе, то это более трудный вопрос. Это работа над созданием рабочих мест, над расширением производств", — говорит Гетманцев.

Напомним, Гетманцев предложил повысить зарплату украинским учителям до 1500 долларов.

Кроме того, глава финансового комитета высказался о необходимости проведения выборов в Украине.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
