Гетманцев назвал две задачи, которые необходимо решить для возвращения украинцев

Гетманцев объяснил, как вернуть украинцев из-за границы
Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, как вернуть украинцев из-за границы. По его словам, нужно решить вопрос жилья и работы.
Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.
Возвращение украинцев домой
Гетманцев отметил, что речь не идет о каких-то существенных выплатах, кроме тех, что есть сейчас.
"Сейчас человек, который возвращается, он получает помощь для малообеспеченных на шесть месяцев, там какие-то гранты предусмотрены правительством. Это небольшая помощь, и мы не можем себе позволить большую помощь с учетом состояния бюджета, а с другой стороны, с учетом того, что люди, которые остались, этого не поймут", — говорит он.
Глава финансового комитета подчеркнул, что необходимо решить две проблемы для возвращения людей:
- работа;
- жилье.
По его словам, если говорить о жилье, то это программа "єОселя", которая должна быть открыта для всех украинцев.
"Если говорить о работе, то это более трудный вопрос. Это работа над созданием рабочих мест, над расширением производств", — говорит Гетманцев.
