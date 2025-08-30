Гетманцев назвав два завдання, які необхідно розвʼязати для повернення українців

Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, як повернути українців з-за кордону. За його словами, потрібно розвʼязати питання житла та роботи.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

Повернення українців додому

Гетманцев зауважив, що не йдеться про якісь істотні виплати, крім тих, що є зараз.

"Зараз людина, яка повертається, вона отримує допомогу для малозабезпечених на шість місяців, там якісь гранти передбачені урядом. Це невелика допомога, і ми не можемо собі дозволити велику допомогу з урахуванням стану бюджету, а з іншого боку, з урахування того, що люди, які залишилися, цього не зрозуміють", — каже він.

Очільник фінансового комітету наголосив, що необхідно розвʼязати дві проблеми для повернення людей:

робота;

житло.

За його словами, якщо говорити про житло, то це програма "єОселя", яка повинна бути відкрита для всіх українців.

"Якщо говорити про роботу, то це важче питання. Це робота над створенням робочих місць, над розширенням виробництв", — каже Гетманцев.

