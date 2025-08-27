Defence City станет толчком для оборонной отрасли - Гетманцев

Даниил Гетманцев. Фото: скриншот из видео

Украина получит новый импульс для развития оборонно-промышленного комплекса благодаря Defence City. По словам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, это позволит создать условия для производства и тестирования украинского оружия непосредственно на месте.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью для Новини.LIVE.

Defence City и новые возможности для экономики

Гетманцев отметил, что создание Defence City должно стать ключевым толчком для укрепления оборонного сектора. Он подчеркнул, что уникальное преимущество Украины заключается в том, что страна может одновременно производить оружие и проверять его эффективность в реальных условиях. Это, по его мнению, обеспечит рост конкурентоспособности и инноваций.

"Оборонная отрасль — это уникальное преимущество Украины. Мы способны не только производить оружие, но и сразу его тестировать, что делает нас особенными среди других стран", — заявил народный депутат.

Кроме оборонной сферы, парламентарий определил другие направления, которые способны существенно усилить экономику государства. Речь идет об агросекторе с фокусом на переработку, IT и креативные индустрии, получившие толчок благодаря режиму "Дія.Сіті".

Важную роль, по словам Гетманцева, играют также энергетика и транспорт, которые должны функционировать как единая система. Он добавил, что именно синергия этих секторов позволит Украине обеспечить устойчивый экономический рост.

21 августа Верховная Рада приняла законопроекты для реализации Defence City. Этот специальный правовой режим должен стать базой для поддержки оборонного производства и развития новых технологий.

Напомним, что председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев неоднократно подчеркивал необходимость преодоления кумовства в кадровой политике.

Ранее мы также информировали, что Даниил Гетманцев заявил о масштабной проблеме в ресторанном бизнесе Украины. По его словам, почти все заведения работают через ФЛП, используя схемы для уклонения от налогов, что ежегодно стоит бюджету миллиарды гривен.